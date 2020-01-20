تكنولوجيا: ابل تتلقى شكاوى من مستخدمي AirPods Pro لمشكلة في ميزة إلغاء الضوضاء

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - سجل بعض من مستخدمي سماعة ابل اللاسلكية الجديدة AirPods Pro شكاوى لتراجع فاعلية ميزة إلغاء الضوضاء في السماعة، وذلك بعد دفع ابل للتحديثات الأخيرة لبرمجيات السماعة.

دفعت شركة ابل اثنان من التحديثات لسماعتها اللاسلكية AirPods Pro منذ إنطلاقها رسمياً للمستخدمين، إلا أن أحد هذه التحديثات أدى إلى ظهور مشكلة في كفاءة ميزة إلغاء الضوضاء التي تعد نقطة التسويق الأولى لهذا الإصدار.

ويشير مستخدمي سماعة AirPods Pro إلى أن كفاء ميزة إلغاء الضوضاء بدأت في التراجع بشكل تدريجي بعد التحديثات الأخيرة، وهو ما أكد عليه موقع Rtings بعد إختبار كفاءة الميزة في 10 من يناير، ولقد أشار الموقع في تقريره إلى أن ميزة عزل الضوضاء إنخفضت لمستوى ملحوظ بعد تحديث البرمجيات 2C54.

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ويعد تراجع كفاءة وآداء ميزة إلغاء الضوضاء من المشاكل الهامة في سماعة AirPods Pro، نظراً لإنطلاق هذا الإصدار بمستوى تسعير أعلى بقيمة 100 دولار لدعم المستخدم بهذه الميزة بشكل خاص.

من جانب أخر تعمل شركة ابل على تحديث برمجيات سماعتها اللاسلكية AirPods Pro بشكل تلقائي، لذا لا يمكن للمستخدم التحكم في إختيار تثبيت التحديث أو لا.

يذكر أن شركة ابل لم تقدم تصريحات رسمية حول تراجع كفاءة ميزة إلغاء الضوضاء في سماعة AirPods Pro بعد إطلاق تحديث البرمجيات، إلا أن موقع Verge أكد على أن ابل قامت بسحب الإصدار الثابت من 2C54 دون أن تعلن عن سبب واضح لهذا الإجراء.

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