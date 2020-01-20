Huawei توقع إتفاقية شراكة مع TomTom من أجل خدمات الخرائط والملاحة التابعة لها

فاطمة أيت طالب - دبي - يبدو أنه مع مرور كل يوم، يكون هناك تطور جديد في قصة Huawei مع الحكومة الأمريكية. تتحرك الشركة الصينية بسرعة عندما يتعلق الأمر بالتكيف وإيجاد حلول وأساليب بديلة. ربما كانت ضرورية، إذا كانت ترغب في الإستمرار في تحقيق الأرقام المثير للإعجاب على مستوى المبيعات. وبغض النظر عن المشاكل الجيوسياسية، فقد قررت شركة Huawei في الأونة الأخيرة إستعراض بعض العضلات عندما يتعلق الأمر بالتكيف والإستقلالية.

تم الإعلان عن الخطوة الأخيرة في هذا الصدد نهاية الأسبوع الماضي من قبل المتحدث الرسمي بإسم شركة TomTom. ووفقا للسيد Remco Meerstra، فيبدو أن شركة Huawei وشركة TomTom الرائدة في مجال خدمات الخرائط والملاحة قد أبرمتا إتفاقية شراكة بينهما، ولكن لا تزال تفاصيل هذه الشراكة مجهولة.

ومع ذلك، حتى بدون هذه التفاصيل، يمكننا أن نفترض بأمان أن شركة Huawei ستستفيد من خدمة الخرائط والملاحة المتقدمة التابعة لشركة TomTom والإعتماد عليها في الكثير من التطبيقات والخدمات المستقلة الخاصة بها. وتجدر الإشارة إلى أن شركة Huawei بدأت منذ فترة العمل بجد على تطوير حزمة التطبيقات والخدمات التابعة لها Huawei Mobile Services من أجل تعويض غياب حزمة التطبيقات والخدمات Google Mobile Services التابعة لشركة جوجل في الهواتف الذكية التي تبيعها خارج الصين. ونتيجة لذلك، يمكن للمستخدمين توقع رؤية المزيد والمزيد من الحلول المحلية تشق طريقها إلى هواتف Huawei مستقبلاً.