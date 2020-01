تسريبات جديدة تكشف لنا عن التصميم النهائي لكاميرات الهاتف Galaxy S20 Ultra

فاطمة أيت طالب - دبي - ستقوم شركة سامسونج بإزاحة الستار رسميًا عن سلسلة هواتف Galaxy S20 Series في اليوم 11 من شهر فبراير المقبل بمدينة سان فرانسيسكو الأمريكية. وحتى ذلك الحين، فقد حصلنا اليوم على تسريبات جديدة تكشف لنا عن التصميم النهائي على الأرجح لكاميرات الهاتف Galaxy S20 Ultra. لقد حصلنا بالفعل على مجموعة من التسريبات والشائعات التي تكشف لنا عما يمكننا توقعه من الهاتف الرائد المقبل لشركة سامسونج، ولكن التسريبات الجديدة التي حصلنا عليها اليوم تشير إلى أن Galaxy S20 Ultra سيأتي بتصميم مختلف عن الذي رأيناه من قبل على مستوى الكاميرا الخلفية.

قام المسرب الشهير

This image accurately represents how the Samsung Galaxy S20 Ultra 5G Camera setup looks like! It will be dual shade (grey matte like + black), and it honestly looks good (better than what I tried to make here lol). Yeah, 100X would be printed besides Periscope Camera. pic.twitter.com/YwbYWZmvyg

