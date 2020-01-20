تسريبات جديدة تكشف لنا عن التصميم النهائي لكاميرات الهاتف Galaxy S20 Ultra

فاطمة أيت طالب - دبي - ستقوم شركة سامسونج بإزاحة الستار رسميًا عن سلسلة هواتف Galaxy S20 Series في اليوم 11 من شهر فبراير المقبل بمدينة سان فرانسيسكو الأمريكية. وحتى ذلك الحين، فقد حصلنا اليوم على تسريبات جديدة تكشف لنا عن التصميم النهائي على الأرجح لكاميرات الهاتف Galaxy S20 Ultra. لقد حصلنا بالفعل على مجموعة من التسريبات والشائعات التي تكشف لنا عما يمكننا توقعه من الهاتف الرائد المقبل لشركة سامسونج، ولكن التسريبات الجديدة التي حصلنا عليها اليوم تشير إلى أن Galaxy S20 Ultra سيأتي بتصميم مختلف عن الذي رأيناه من قبل على مستوى الكاميرا الخلفية.

قام المسرب الشهير

This image accurately represents how the Samsung Galaxy S20 Ultra 5G Camera setup looks like! It will be dual shade (grey matte like + black), and it honestly looks good (better than what I tried to make here lol). Yeah, 100X would be printed besides Periscope Camera. pic.twitter.com/YwbYWZmvyg Advertisements — Ishan Agarwal (@ishanagarwal24) January 18, 2020

بنشر صور حاسوبية جديدة تجسد لنا على الأرجح التصميم النهائي لوحدة الكاميرا الخاصة بالهاتف Galaxy S20 Ultra والتي تتميز ببنية ثنائية اللون مع طبقة سوداء لامعة في الداخل ونهاية رمادية غير لامعة. ومن المتوقع أن يأتي الهاتف Galaxy S20 Ultra مع كاميرا أساسية بدقة 108 ميغابكسل، ومع كاميرا واسعة الزاوية بدقة 12 ميغابكسل، وكاميرا مُقربة بدقة 48 ميغابكسل، فضلا عن كاميرا Time OF Flight إضافية لإستشعار معلومات العمق.

على الرغم من هذه الكاميرات المثيرة للإعجاب، قد تكون الكاميرا الأكثر بروزًا في هذه المجموعة هي الكاميرا المقربة التي تبلغ دقتها 48 ميغابكسل، فهي ستكون قادرة على توفير تقريب بصري قدره ×10، وتقريب رقمي يصل إلى ×100. ووفقا للتسريب الجديد، فسوف تضع شركة سامسونج العلامة ×100 بجانب الكاميرا المقربة التي تستند على مبدأ المنظار إلى جانب إسمها التسويقي.

تم تأكيد التصميم الجديد أيضًا من قبل المسرب الصيني الشهير Ice Universe والمصمم الكوري MINU. ومع تبقي ثلاثة أسابيع فقط عن حدث الإعلان الرسمي، فنحن بالتأكيد سنحصل على المزيد من التسريبات ذات الصلة بسلسلة هواتف Galaxy S20 Series.