أولى الصور المسربة الواقعية للهاتف Xiaomi Mi 10 Pro تشق طريقها إلى الويب

فاطمة أيت طالب - دبي - من المتوقع أن تقوم شركة Xiaomi بإطلاق الهاتف Xiaomi Mi 10 Series في شهر فبراير المقبل، ولقد رأينا بالفعل العديد من الصور المختلفة والتسريبات وأفكار المعجبين حول تصميم الهاتف. لقد رأينا هاتفًا مزودًا بأربع كاميرات في الخلف يذكرنا تصميمه بالهاتف Xiaomi Mi 9، ولكن نحن هنا الآن مع صور مسربة واقعية جديدة تكشف لنا أن الواجهة الخلفية للهاتف Xiaomi Mi 10 Pro ستبدو مثل الواجهة الخلفية للهاتف Xiaomi Mi Note 10 أكثر.

تم تضمين ثلاث كاميرات في وحدة واحدة بينما تم فصل الكاميرا الرابعة عن المجموعة. هناك أيضًا فلاش LED مزدوج. الهاتف الذي يظهر في هذه الصور لا يعمل، لذلك قد يكون مجرد دمية، ولكننا أيضًا حصلنا على صورة لعلبة الهاتف والتي تضم الرقم 10 في الوسط، بالإضافة إلى الشعارين Pro و 5G في الأسفل.

تكشف الصورة الأخرى عن منفذ USB Type-C في الأسفل بجانب مكبر الصوت، ومنفذ SIM، بينما يحتوي الجزء العلوي أيضًا على مكبر الصوت وميكروفون لإلغاء الضوضاء ومكبر IR Blaster. وبصرف النظر عن ذلك، فهناك صورة لشاحن يمتاز بقوة 65W، وهو ما يتماشى مع بعض الشائعات التي تم تداولها في أواخر العام الماضي والتي تفيد بأن الهاتف الرائد المقبل لشركة Xiaomi سيدعم تقنية الشحن الأسرع لدى شركة Xiaomi حتى الآن.

من المحتمل أن يضم الهاتف Xiaomi Mi 10 Pro كاميرا أساسية بدقة 108 ميغابكسل، تمامًا كما أشارت الشائعات السابقة. تم إلتقاط بعض الصور التي تم تسريبها الآن بإستخدام هاتف Xiaomi Mi 10 Pro آخر، والعلامة المائية في الركن السفلي دليل على ذلك علمًا أن علامة ” اللانهاية ” كانت شركة Xiaomi قد قدمتها في هواتفها الأخرى التي تبلغ تملك كاميرات 108 ميغابكسل، مثل الهاتف Xiaomi Mi Note 10.