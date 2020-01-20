شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 5 مليارات تحميل لتطبيق واتس آب على متجر جوجل بلاى بهواتف أندرويد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير حديث أن واتس آب هو التطبيق الثانى غير التابع لجوجل الذى يحقق خمسة مليارات عملية تنزيل على متجر جوجل بلاى، إذ تمكنت حفنة فقط من تطبيقات أندرويد من تحقيق هذا الانجاز، ومعظمها من جوجل، لأنها تطبيقات مثبتة مسبقًا على الهواتف الذكية، لذا يعد واتس آب هو التطبيق الثانى الذى يحقق هذا الإنجاز، بينما كان أول تطبيق غير تابع لجوجل تمكن من تجاوز علامة خمسة ملايين عملية تنزيل هو فيس بوك، والذى تحقيق ذلك بفضل شراكته مع شركة كولرية جنوبية.

وقد كشف تقرير صادر عن شركة Sensor Tower للتحليلات فى وقت سابق، أن واتس آب هو التطبيق الأكثر تنزيلًا فى جميع أنحاء العالم، إذ تخطى التطبيق 850 مليون عملية تنزيل فى جميع أنحاء العالم فى عام 2019، كما يشير التقرير إلى أن واتس آب يتربع على قمة التطبيقات الأكثر تحميلا منذ الربع الثالث من عام 2016، ليتبعه 4 تطبيقات أخرى مملوكة لفيس بوك.

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وشهد واتس آب نمواً هائلاً قدره 39٪ على أساس ربع سنوى فى الربع الأخير من عام 2019 ، بعد انخفاض التنزيلات فى الأرباع الأربعة السابقة.

جدير بالذكر كشف تقرير حديث أن التطبيق قرر التراجع عن استخدام واحدة من أكثر الميزات المقترحة إثارة للجدل، وهى عرض الإعلانات، حيث يوضح تقرير جديد صادر عن صحيفة "وول ستريت جورنال"، أن فيس بوك الذى يملك تطبيق المراسلة الأشهر فى العالم، تراجع عن الخطة، حيث قالت بعض المصادر إن واتس آب قام فى الأشهر الأخيرة بحل فريق تم تجهيزه من قبل لإيجاد أفضل الطرق لدمج الإعلانات فى الخدمة".

وبحسب موقع mirror البريطانى، فقد تم أيضا حذف عمل الفريق من "كود واتس آب"، وفقا للتقرير، كما جرى تأكيد قرار تضمين الإعلانات فى الأصل من قبل فيس بوك عام 2018، وأثار جدلا كبيرا لأنه يتعارض مباشرة مع رغبات براين أكتون، وجان كوم، اللذين أسسا "واتس آب" فى عام 2009.