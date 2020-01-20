شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: صور.. ما هو "منقار البطة" الذى أوشك على الانقراض؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال علماء في دراسة صدرت حديثاً إن خلد الماء الأسترالى، الذى يطلق عليه اسم "منقار البطة"، يمكن أن يكون على وشك الانقراض.

ووفقا لموقع "الرؤية" الإماراتى، يعود موطن خلد الماء، وهو واحد من الثدييات القليلة التي تضع البيض، إلى أستراليا الشرقية وتسمانيا وجنوب أستراليا، لكنه منقرض عملياً في جنوب أستراليا.

يشار إلى أن الجفاف المدمر في أستراليا له تأثير حاسم على انخفاض عدد خلد الماء، حيث جفت الأنهار وتركت الحيوانات وتقطعت بها السبل، وفقاً للدراسة التي نشرت في مجلة «بيولوجيكال كونزيرفيشن».

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وأشار معدو الدراسة إلى فقدان الموائل الناجم عن النشاط البشري، وكذلك تغير المناخ، بين أسباب انخفاض عدد خلد الماء.

وقال جيلاد بينو، أحد معدي الدراسة : «لقد دفعنا بالفعل خلد الماء إلى الانقراض على المستويات المحلية في العديد من المناطق ودمرنا موائله تماماً».

وتنبأت الدراسة بانخفاض في «الحد الأدنى المتوقع للأعداد بنسبة تتراوح بين 52% و72%، على أساس شدة الجفاف على مدى نحو 100 عام، وهذا يعني أن خلد الماء سينقرض في نحو 40% من المناطق التي يعيش فيها حالياً».