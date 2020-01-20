تكنولوجيا: صورة تكشف عن تصميم الكاميرة الخلفية في هاتف Galaxy S20 Ultra

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تنطلق سلسلة هواتف Galaxy S20 في مؤتمر يعقد من سامسونج في 11 من فبراير، واليوم كشفت أحدث الصور عن تصميم الكاميرة في هاتف Galaxy S20 Ultra.

يأتي هاتف Galaxy S20 Ultra هذا العام كأعلى إصدارات سامسونج من سلسلة هواتف Galaxy S20 القادمة، وفي أحدث الصور المسربة كشف عن تفاصيل تصميم الكاميرة الخلفية في الهاتف.

وتؤكد التسريبات على أن سامسونج ستقدم هاتف Galaxy S20 Ultra بأعلى مواصفات في سلسلة هواتف Galaxy S20، حيث يأتي الهاتف بدعم الإتصال بشبكات 5G كما يتميز بحجم 6.9 إنش في الشاشة، بدقة عرض 3200 في 1400 بيكسل كما تدعم الشاشة معدل تحديث 120 Hz، أيضاً من المتوقع أن تقدم سامسونج ذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام للمرة الأولى في هذا الإصدار.

أيضاً يأتي هاتف Galaxy S20 Ultra بأعلى مواصفات للكاميرة مع مستشعر رئيسي بدقة 108 ميجا بيكسل، كما يضم مستشعر 12 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، كما تصم إعدادات الكاميرة مستشعر ToF لدعم عمق التصوير وتقنية الواقع المعزز.

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كما تضم إعدادات الكاميرة الخلفية مستشعر بدقة 48 ميجا بيكسل مع عدسات telephoto، والتي سيكون لها القدرة على دعم تكبير بصري حتى 10 مرات، أو تكبير رقمي حتى 100 مرة.

وتشير التسريبات المصورة الجديدة إلى أن إعدادات الكاميرة في هاتف Galaxy S20 Ultra ستأتي بتصميم مستطيل الشكل يجمع بين لوني الأسود والرمادي الغير لامع الذي يميز كاميرة periscope، كما تضم الكاميرة نص يشير إلى 100X للتأكيد على ميزة التكبير الرقمي.

بالتأكيد سيكون لدى سامسونج مزيد من التفاصيل حول مواصفات الكاميرة في هاتف Galaxy S20 Ultra والتقنية التي ينطلق بها الهاتف هذا العام، لذا نترقب إنطلاق مؤتمر سامسونج في 11 من فبراير للإعلان الرسمي عن الإصدارات الجديدة.

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