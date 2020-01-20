واتساب يتوقف عن العمل على ملايين الهواتف في فبراير

أعلنت شركة واتساب المملوكة لشركة فيسبوك عن توقف تطبيقها للتراسل الفوري عن العمل على ملايين الأجهزة المحمولة القديمة على مستوى العالم الشهر المقبل، وذلك بعد أن أوقفت الشركة دعمها لمثل هذه الهواتف العاملة بإصدارات قديمة من أندرويد وآي أو إس iOS تمامًا.

وفي ظل وجود أكثر من مليار مستخدم عبر 180 دولة، فإن واتساب يعد أحد أكثر أنظمة المراسلة شعبية في العالم، لكن قد يجد الملايين من هؤلاء الأشخاص أنفسهم معزولين في الشهر القادم مع إعلان الشركة أنها ستتوقف قريبًا عن دعم هواتف أندرويد وآي أو إس القديمة.

ولن يتمكن المستخدمون المتأثرون من استخدام حساباتهم الحالية، وسيخسرون محادثاتهم إذا لم يقوموا بتصدير سجل الدردشة الخاص بهم قبل الموعد النهائي، وتلاحظ الشركة أن خيار تصدير الدردشة غير متاح في ألمانيا.

وكانت الشركة المطورة للتطبيق قد أوقفت في 31 ديسمبر 2019 دعمها لمستخدمي ويندوز فون Windows Phone.

ومع حلول الموعد النهائي في الأول من شهر فبراير، سيتأثر المستخدمون الذين يستخدمون أجهزة أندرويد التي تعمل بالإصدار 2.3.7 والإصدارات الأقدم، بالإضافة إلى مستخدمي أجهزة آيفون العاملة بالإصدار iOS 8 والإصدارات الأقدم.

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وبمعنى آخر، إذ كان لدى المستخدم هاتف iPhone 4 أو إصدار أقدم، أو جهاز أندرويد صادر قبل عام 2011 (مثل Google Nexus One أو Samsung Galaxy S)، فمن غير المحتمل أن يتمكن من تثبيت واتساب من متجر آب ستور أو متجر جوجل بلاي.

وتشمل الأجهزة البارزة التي تفقد دعم واتساب هواتف آيفون الأقدم من iPhone 5 وجميع هواتف أندرويد الذكية التي تم إطلاقها في عام 2010 أو ما قبله، مثل Samsung Epic 4G و Motorola Droid X.

وسيتم الحد من قدرة هؤلاء المستخدمين على إنشاء حسابات واتساب جديدة أو إعادة التحقق من حساباتهم الحالية، لكن يسمح لهم باستخدامه حتى الشهر المقبل، ولن يتمكن هؤلاء المستخدمون من استخدام واتساب على الإطلاق بعد الموعد النهائي.

وتوصي واتساب المستخدمين الذين يرغبون في متابعة استخدام الخدمة بالحصول على جهاز يعمل بنظام أندرويد 4.0.3 على الأقل أو هاتف آيفون بنظام التشغيل آي أو إس iOS 9 أو أعلى.