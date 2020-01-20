أدوات عربي تطلق حزمة الأفعال وحزمة الويكيبيديا

أطلقت أدوات عربي ArabiTools، وهي مجموعة من الحزم البرمجية المكتوبة بلغة جافا خاصة في اللغة العربية ومعالجة المحتوى العربي، حزم جديدة تتمثل في حزمة الأفعال وحزمة الويكيبيديا.

تتضمن هذه الحزمة مجموعة من الأدوات تعتمد على قواعد معرفية مدققة خاصة بتحليل الأفعال العربية وتصريفاتها المختلفة، تتضمن هذه الحُزمة أدوات خاصة في استخراج مصادر الكلمات والأفعال (مع تشكيل) وجذورها، وأداة خاصة في تصريف الأفعال المدخلة بشكل كامل بغض النظر عن التصريف الحالي للمدخل.

كما أن هناك أدوات خاصة في ايجاد التشكيلات المختلفة الصحيحة والمستعملة للأفعال، وأداة خاصة في توقع وزن الفعل المدخل بغض النظر عن التصريف الحالي له، وأداة خاصة في استخراج مرادفات الكلمات والأفعال، وتدعم هذه الحزمة تشكيل الناتج من التصريف وإيجاد الأوزان والمصادر.

من أجل تجربة الأدوات البرمجية في حزمة الأفعال:

تتضمن هذه الحزمة مجموعة من الأدوات الخاصة في الويكيبيديا العربية، بما في ذلك أدوات خاصة في سحب النصوص العربية من الويكيبيديا بهدف استعمالها وتجميعها لبناء المجاميع، وأداة خاصة في استخراج معلومات مهيكلة من مقالات الويكيبيديا، أي إذا كان المقال يتحدث عن الخوارزمي، على سبيل المثال، فإن الأداة قادرة على استخراج معلومات مثل متى ولد ومتى توفي والجنسية والمنطقة السكنية والمهنة وغيرها، بالاضافة الى فقرة معلومات عنه وكلمات وتصنيفات ذات علاقة، وتتوفر هذه المعلومات بطريقة سهلة الفهم للحاسب وتساعد في بناء تطبيقات عربية بالاعتماد عليها.

وهناك أداة أخرى تعيد صورة للمقال وأخرى تعيد عنوان المقال باللغات الأخرى المتوفرة، كما يتوفر أيضًا أداة خاصة في التصنيفات قادرة على إرجاع عناوين المقالات ضمن تصنيف معين وعناوين المقالات ضمن مجموعة مترابطة من التصنيفات وغيرها.

من أجل تجربة الأدوات البرمجية في حزمة الويكيبيديا :

وتمتلك أدوات عربي ArabiTools، المطورة من قبل المهندس علي صالحي، الباحث والمستشار في هندسة المعرفة ومعالجة اللغات الطبيعيه وتحليل البيانات، مجموعة من الحزم البرمجية المتنوعة:

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حزمة الأفعال: مجموعة من الأدوات تعتمد على قواعد معرفية مدققة خاصة بتحليل الأفعال العربية وتصريفاتها المختلفة وتتضمن العديد من الأدوات.

حزمة الكلمات: تصحيح إملائي، مشتقات، محدد اللغة.

حزمة الأشخاص: مستخرج أسماء الأشخاص، محدد نوع الاسم الشخصي مذكر أو مؤنث أو عائلة، مترجم الاسم للغة الانجليزية.

حزمة المشاعر: تحديد المشاعر الإيجابية والسلبية في النص العربي.

حزمة التصنيف الآلي: لتصنيف النص والمحتوى العربي ضمن تصنيفات معرفة ومدرب عليها النظام مسبقًا.

حزمة استخراج المصطلحات والكيانات الاسمية: أدوات خاصة في تحليل النص واستخراج الكيانات الاسمية منه.

حزمة الشبكات الإجتماعية: تستخرج النصوص العربية من تويتر وإنستاجرام وغيرها من الشبكات الاجتماعية، إلى جانب استخراج النصوص حسب اللهجات.