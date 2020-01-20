كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن أكبر 5 شركات تقنية أمريكية تصل قيمتها 5.2 ترليون دولار

بلغت قيمة شركات التكنولوجيا الخمس الأكبر في الولايات المتحدة أكثر من 5.2 تريليون دولار بعد أن أصبحت الشركة الأم غوغل أحدث عملاق ينضم إلى نادي الكبار.

أصبحت شركة غوغل العملاقة رابع شركة أمريكية بقيمة 1 تريليون دولار يوم الخميس، بعدما ارتفع سعر سهم الشركة وأغلق عند 1450 دولاراً، وهو أعلى سعر حتى الآن.

وقد تراجعت القيمة السوقية لأمازون، في حين بقيت كل من آبل ومايكروسوفت في المقدمة بقيمة تزيد على تريليون دولار. وتبلغ قيمة فيسبوك، خامس أكبر شركة تكنولوجية أمريكية، قرابة 630 مليار دولار أمريكي.

وتمثل آبل وأمازون وألفابت وغوغل 17% من إجمالي القيمة الصافية لجميع الشركات المدرجة في إس إند بي 500.

وقال الخبير المالي مايكل ليبرت لصحيفة وول ستريت جورنال: “تعتبر شركة غوغل إحدى أهم الشركات التكنولوجية في العالم، بفضل محرك البحث التابع لها، والذي لا يستطيع أحد الاستغناء عنه”

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من جهته قال الخبير الاقتصادي دان مورغان من شركة سينفوس ترست: “استمرت غوغل بتحقيق نمو يتراوح بين 15 إلى 20%، وهو أمر مذهل.”

وتأتي عملية التقييم هذه بعد وقت قصير من عملية إعادة الهيكلة ضمن أعلى المستويات القيادية التنفيذية في شركة غوغل، ففي ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي، أعلن المؤسس لاري بيج أنه سيتنحى عن منصب الرئيس التنفيذي، وكذلك المؤسس المشارك سيرجي برين.

يذكر بأن الشركة عززت قوة المبيعات الخاصة وتعمل حالياً بقوة نحو أنظمة غوغل كلاود هيلث، حيث ارتفعت أسهمها على الإنترنت بنسبة 17% تقريباً على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، متجاوزة ارتفاعاً أكبر في مؤشر إس أند بي 500 خلال نفس الفترة بمقدار 6 نقاط مئوية، وفق ما نقلت صحيفة ديلي ميل البريطانية.