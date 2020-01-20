تكنولوجيا: صور حية لهاتف Mi 10 Pro 5G مع شاحن بقدرة 65W

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشرت أول الصور الحية لهاتف شاومي المرتقب Mi 10 Pro 5G الذي يظهر بتصميم ثقب الشاشة للكاميرة الأمامية ويأتي بمعالج Snapdragon 865 كما يدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 65W.

حدت شركة شاومي يوم 11 من فبراير للإعلان عن هواتف Mi 10، واليوم رصد إصدار Pro 5G في صور حية تستعرض بعض من تفاصيل مواصفات الهاتف قبل الإعلان الرسمي.

أكدت شاومي في الإعلان التشويقي لهاتف Mi 10 عن دعم الهواتف هذا العام برقاقة معالج Snapdragon 865 الجديدة من كوالكوم، كما يأتي الهاتف بمستشعر رئيسي من سامسونج في الكاميرة الخلفية بدقة 108 ميجا بيكسل.

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ولقد إستعرضت الصور الحية اليوم التصميم الذي ينطلق به هاتف Mi 10 Pro 5G، الذي يضم ثفب الشاشة للكاميرة الأمامية، في شاشة AMOLED تدعم معدل تحديث 120Hz، كما تضم الشاشة مستشعر للبصمة مدمج.

أيضاً يضم هاتف Mi 10 Pro 5G كاميرة خلفية بإعدادات رباعية تحاكي كامرة هاتف Mi Mix Alpha، كما يتميز الهاتف بتصميم زجاجي 3D في الجهة الخلفية، أيضاً رصد في الصور الحية صندوق تغليف الهاتف الذي أكد على عنوان Mi 10 Pro 5G للهاتف، ومن المتوقع أن يأتي إصدار رئيسي أيضاً بعنوان Mi 10.

وتشير التسريبات إلى أن الهاتف يضم اثنان من المكبرات الصوتية يأتي إحدهم في الجزء العلوي من الهاتف بينما يأتي الأخر في الجزء السفلي، مع صوتيات Hi-Res مع منفذ USB C، أيضاً أكدت الصور الحية على دعم الهاتف لشاحن بتقنية الشحن السريع وبقدرة 65W، وهي قدرة شحن أعلى مما قدمت شاومي مع هاتف Mi Mix Alpha.

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