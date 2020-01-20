شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف يتمكن الكلاب من قراءة عقول البشر.. دراسة تكشف السر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل تعلم أن الكلاب يمكنها قراءة عقلك، فهى حيوانات لا تحتاج إلى التدريب دائما من أجل القيام بهذا الأمر، حيث وجد الباحثون أن الكلاب الضالة يمكنها أيضًا اتباع الأوامر من البشر وفهمهم، مع عدم وجود تدريب وعدم التعرض للأشخاص من قبل، ولعل ذلك لأنها تفهم الإيماءات البسيطة وتقرأ بها ما يريده الشخص منها، هذا ما كشفت عنه الدراسة الأخيرة عن هذا الأمر الفطرى بالكلاب.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية فقد وجد الباحثون الذين أجروا دراستهم على الكلاب الضالة في الهند أن الكلاب قد تتمتع بقدرة فطرية على فهم بعض الإيماءات البشرية التي تتجاوز التدريب.

واتبع خلال الدراسة حوالى 80% منهم الإشارات البشرية بشكل صحيح، مما يشير إلى أن التدريب ليس مطلوبًا لفهم الإيماءات، وتشير النتائج إلى أن الكلاب يمكن أن تفهم الإيماءات المعقدة أيضا ببساطة عن طريق مشاهدة البشر.

Advertisements

ويأمل الباحثون أن يساعد ذلك في الحد من الصراع العالمى بين الكلاب الضالة والبشر، لكن لم يكن من الواضح إلى أي مدى تتواجد هذه الصفة في نفسية الكلاب، وما إذا كانت قد أصبحت فطرية أو لا تزال بحاجة إلى التدريب.

كما درست الدكتورة أنينديتا بهادرا من المعهد الهندي لتعليم العلوم والبحوث في كلكتا بالهند وزملاء لها الكلاب الضالة في العديد من المدن الهندية.

وقالت بهادرا: "لقد وجدنا أنه كان من المدهش أن الكلاب يمكن أن تتبع لفتة مجردة مثل الإشارة، وهذا يعني أنهم يراقبون عن قرب الإنسان الذي يلتقونه للمرة الأولى، ويستخدمون فهمهم للإنسان لاتخاذ قرار". وأضافت: "هذا يدل على ذكائهم وقدرتهم على التكيف، ويجب أن نفهم أن الكلاب حيوانات ذكية يمكن أن تتعايش معنا".