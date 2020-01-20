شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تضيف 120 لعبة جديدة لخدمة Google Stadia هذا العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير حديث أن شركة جوجل ستضيف ما يصل إلى 120 لعبة جديدة إلى منصة الألعاب الخاصة بها Google Stadia هذا العام، مما يمنح اللاعبين المزيد من الألعاب للاختيار من بينها عندما يتعلق الأمر بالألعاب المتاحة للعب عبر السحابة، لكن تجدر الإشارة إلى أن Google Stadia، على الرغم من أنها توصف بخدمة سحابية للألعاب، فهي لا تشبه خدمات البث الأخرى التى يدفع فيها المستخدم مبلغ ثابت للوصول إلى محتوى بالمكتبة بالكامل، بحسب موقع 9to5google الأمريكى.

لكن بدلا من ذلك سيضطر المستخدمين لدفع رسوم اشتراك شهرية وشراء كل لعبة على حدة، ولكن في نفس الوقت لا يزال من الجيد أن توفر جوجل ما يصل إلى 120 لعبة جديدة إلى المنصة هذا العام لأنه من شأن ذلك أن يوفر المزيد من الخيارات للمستخدمين.

وإضافة إلى إطلاق ألعاب جديدة، فمن المتوقع أيضًا أن توفر جوجل مجموعة من الميزات الجديدة إلى Google Stadia والتي طالب بها المستخدمين خلال الفترة الماضية، كما يتضمن ذلك دعم اللعب اللاسلكي عبر الويب باستخدام وحدة التحكم Stadia Controller، فضلا عن إضافة الدعم للمساعد الرقمي Google Assistant، وأيضًا اللعب بدقة 4K على أجهزة الكمبيوتر الشخصية، وهي الميزة التي كانت متوفرة سابقًا من خلال جهاز Chromecast Urtla فقط.

يذكر أنه في الوقت الحالي لا يمكن تشغيل خدمة Google Stadia سوى على هواتف جوجل فقط، لكن التقارير الأخيرة أوضحت أن شركة جوجل تعتزم جلب خدمة الألعاب السحابية الخاصة بها إلى المزيد من أجهزة الأندرويد غير التابعة لها.