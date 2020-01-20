شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بالخطوات .. هكذا يمكنك تحميل جميع صورك من انستجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتاد الكثير من المستخدمين مشاركة صورهم المختلفة على تطبيق انستجرام المملوك لفيس بوك، والذى تعد وظيفته الأساسية بين المستخدمين هي مشاركة الصور والفيديوهات، لكن ماذا لو قرر المستخدم أن يحصل على جميع هذه الصور بالكامل، ولحسن الحظ فإن انستجرام يتيح للمستخدمين القدرة على الحصول على كافة الصور الخاصة بهم من خلال حيلة بسيطة .

ويمكن الحصول على كافة صور المستخدمين من خلال تنزيل بياناتهم، لينشئ انستجرام ملفا ضخما ويرسل للمستخدم رابط إليه عبر البريد الإلكتروني، حيث سيحتوي الملف على جميع الصور ومقاطع الفيديو وقصص Instagram التي شاركتها - لكن الصور التي قمت بحذفها لن تكون هناك.

كيف يمكنك تنزيل جميع صور انستجرام الخاصة بك؟

- أولاً ، انتقل إلى موقع انستجرام على منصة الويب، وليس التطبيق - وقم بتسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك

- ابحث عن رمز الترس الصغير بجوار خيار تعديل الملف الشخصي.

- سيؤدي ذلك إلى ظهور قائمة منبثقة - اختر الخصوصية والأمان.

Advertisements

- ثم قم بالتمرير لأسفل إلى "تنزيل البيانات" واضغط على "طلب التنزيل".

- ستحتاج إلى كتابة عنوان بريدك الإلكتروني إذا لم يظهر تلقائيًا.

- اضغط على التالي ، وأدخل كلمة المرور الخاصة بك ، ثم اضغط على طلب تنزيل.

- من غير المحتمل أن يظهر ملفك في صندوق الوارد الخاص ببريدك الإلكتروني فورًا ، خاصةً إذا كان لديك آلاف القصص في ملفك الشخصي.

- ولكن يجب أن تظهر في نهاية المطاف.

ويعني تنزيل صورك أنه يمكنك استرداد الصور التي حصلت عليها على انستجرام ولكن تم حذفها من هاتفك بأقل متاعب، وقد سمح فيس بوك للمستخدمين بتنزيل بياناتهم على تطبيق فيس بوك لسنوات، لذلك ليس من المستغرب أن هذه الميزة انتقلت الآن إلى انستجرام.