فاطمة أيت طالب - دبي - منذُ 2018 و شركة Intel العملاقة تُعاني من مشاكل إنتاجية بدقة تصنيع 14 نانومتر و بدقة تصنيع 10 نانومتر، و هي غير قادرة على سد الطلب الكبير من زبائنها للمعالجات، و قد أكدت تقارير من مصادر مطلعة على شبكة الانترنت أن هذه المشاكل ستتواصل في العام الحالي 2020، و ستدفع ببعض صانعي الحواسيب المحمولة لاستخدام مُعالجات شركة AMD.
شركة انتل كانت قد وعدت بزيادة قدرتها التصنيعية سابقًا إلا أن مشاكلها الإنتاجية لم تتوقف، و ما زالت الشركة تعمل جاهدة من أجل الانتقال إلى دقة تصنيع 7 نانومتر كما أشارت بعضُ التقارير.
كانت هذه تفاصيل خبر مشاكل شحنات Intel ستتواصل في 2020 و البديل هو AMD! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إلكتروني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.