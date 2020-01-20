مشاكل شحنات Intel ستتواصل في 2020 و البديل هو AMD!

فاطمة أيت طالب - دبي - منذُ 2018 و شركة Intel العملاقة تُعاني من مشاكل إنتاجية بدقة تصنيع 14 نانومتر و بدقة تصنيع 10 نانومتر، و هي غير قادرة على سد الطلب الكبير من زبائنها للمعالجات، و قد أكدت تقارير من مصادر مطلعة على شبكة الانترنت أن هذه المشاكل ستتواصل في العام الحالي 2020، و ستدفع ببعض صانعي الحواسيب المحمولة لاستخدام مُعالجات شركة AMD.

شركة انتل كانت قد وعدت بزيادة قدرتها التصنيعية سابقًا إلا أن مشاكلها الإنتاجية لم تتوقف، و ما زالت الشركة تعمل جاهدة من أجل الانتقال إلى دقة تصنيع 7 نانومتر كما أشارت بعضُ التقارير.