TSMC تتوقع نموًا تجاريًا بارزًا في 2020

فاطمة أيت طالب - دبي - أثبتت شركة TSMC التايوانية جودة التكنولوجيا الخاصة بها، و حققت تكنولوجيا التصنيع بدقة 7 نانومتر من الشركة نجاحًا كبيرًا، و الآن فإن TSMC تتوقع نموًا تجاريًا بارزًا في عام 2020، أكبر حتى من المعتاد، و ذلك بسبب الزيادة الكبيرة المتوقعة في الطلب على الرقاقات الإلكترونية، و التي قد تصل إلى 17%.
من جهة أخرى، أكدت TSMC أنها لا تنوي إنشاء مصنعٍ في الولايات المُتحدة الأمريكية على عكس ما أذاعت بعضُ التقارير. واشنطنُ تواصل إلقاء الضغوط على TSMC لفعل ذلك، و بينما أكدت الشركة التايوانية أنها لا تعتزم ذلك في المُستقبل القريب، إلا أنها تدرس جدوى بناء المصنع تجاريًا.
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