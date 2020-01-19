شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تطلق مركبة فضائية إلى بلوتو.. فى مثل هذا اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل تعلم أنه فى ذات اليوم الموافق 19 يناير ولكن من عام 2006 أطلقت وكالة ناسا الأمريكية مركبة New Horizons إلى بلوتو، وهي مركبة فضائية بحجم بيانو كبير، وأصبحت أول مركبة تطير حول بلوتو، حيث أطلقت من قاعدة كيب كانافيرال للقوات الجوية على صاروخ أطلس الخامس وكانت أسرع مركبة فضاء على الإطلاق، حيث استغرقت الرحلة إلى بلوتو تسع سنوات وذلك لبعده عن الأرض كثيرا.

ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكى فالتقطت New Horizons أول صور عن قرب لبلوتو، وللمرة الأولى، رأى العالم أن بلوتو له قلب هائل، كما شهدت الجبال الضخمة شديدة الانحدار والبراكين الجليدية.

وأبحرت New Horizons لصخرة جليدية بعيدة تسمى MU69 2014 بعد دورانها حول بلوتو، وحلقت حول هذا الهدف في 1 يناير 2019، ومنذ ذلك الحين تم تسمية هذا الكائن الموجود بحزام كايبر باسم Arrokoth.

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وسجلت مركبة ناسا رحلة الطيران الأبعد بتاريخ الفضاء بهذا الأمر، وخلال الاثنى عشر شهرًا الماضية استخلص الباحثون الكثير من المعلومات من الصور التي تم التقاطها على مدار الساعات القليلة التي سبقت وأثناء استكشاف أحد أكثر الأجسام بدائية في النظام الشمسي.



مركبة بلوتو

وحلقت مركبة New Horizons بالجسم الفضائى MU69 في 1 يناير 2019 في الساعة 12:33 بتوقيت شرق الولايات المتحدة، حيث مرت على ارتفاع 2200 ميل (3538 كم) فقط فوق سطح الجسم.

واتخذوا الباحثون قياسات حجم الجسم ومداره عندما اقتربت المركبة الفضائية من الجسم الصغير، الذى تبين أنه مكون من فصين مسطحين، وحددوا الأحجام الدقيقة للفصوص وكثافتها، وقياس سطوع السطح.