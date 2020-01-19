شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هاكرز يتمكنون من كشف بيانات نصف مليون شخص من مستخدمى الإنترنت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت تقارير حديثة أن هاكرز نشر مؤخرا بيانات خاصة لأكثر من 515 ألفا من حسابات خوادم إنترنت وأجهزة "راوتر" وخدمات أخرى ذكية، وبحسب موقع "زد نت" فإن البيانات التي تم نشرها في منتدى لقراصنة الإنترنت، ضمت معلومات مفصلة عن عناوين كافة خوادم الإنترنت المخترقة، من قبيل اسم المستخدم وكلمات مرور من يشتركون في تطبيق وخدمة "تل نت"، وذلك بحسب موقع سكاي نيوز.

وتتيح خدمة "تل نت" للمشتركين أن يتحكموا عن بعد في الأجهزة، علما بأن الاختراق تمّ عن طريق رصد الأجهزة التي تعرض ارتباطها بالخدمة الذكية، فضلا عن الاستعانة ببرنامج خبيث، ووفق "زد نت"، فإن هذا التسريب هو الأكبر من نوعه بالنسبة لخدمة "تل نت"، فيما حصل الاختراق الأكبر سابقا في 2017 مع الكشف عن بيانات 33 ألفا من خوادم الإنترنت.

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وبحسب الموقع المتخصص بالأخبار التقنية فإنه لم يتم تجربة الدخول إلى الحسابات المخترقة، لكن خبراء في الإنترنت أوضحوا أنه حتى في حال لم يكن التسجيل ممكنا يظل "الاختراق" واردا جدا، وأشار الخبراء إلى أن التسجيل قد يكون غير ممكن حاليا، بسبب تغيير أسماء المستخدم أو كلمات المرور عقب اكتشاف الاختراق.

يذكر أن مجموعة من القراصنة اليونانيين شنوا صباح اليوم هجوما انتقاميا على مواقع وخدمات إنترنت تركية؛ ردا على اختراق قراصنة أتراك مواقع إلكترونية حكومية فى اليونان، وقال القراصنة اليونانيون، فى منشور لهم عبر الإنترنت، حسبما أوردت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، السبت: "مثلما ضرب الأتراك بالأمس مواقع يونانية، قررنا الرد بالمثل فى اليوم التالي، وجب علينا الإعلان عن أن الهجمات بدأت الآن".

وأوضح القراصنة أنه تم اختراق بوابة نداء الطوارئ 112 وخدمات البريد الإلكترونى لصحيفتى "صباح" و"حرييت"، بالإضافة إلى خدمات البريد الإلكترونى للشرطة التركية ومنظمة الاستخبارات الوطنية "MIT"، ما مجموعه عشر خدمات.