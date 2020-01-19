المحللون يتوقعون زيادة في نتائج Nvidia المالية عند إطلاق الجيل الجديد من البطاقات الرسومية بمعمارية أمبير

فاطمة أيت طالب - دبي - تتحدث التقارير التقنية منذ فترة عن معمارية “أمبير” القادمة من شركة Nvidia، و التي قد نحصل عليها في النصف الثاني من العام الحالي 2020، هذه المعمارية ستشهد انتقال Nvidia إلى دقّة تصنيع 7 نانومتر عوضًا عن 12 نانومتر كما هو الحال مع بطاقات Turing الحالية، و من المُفترض أن تقدم قفزة كبيرة في الأداء.

و يبدو أن المحللين متفائلين بقوة الطلب و الإقبال على بطاقات Nvidia الجديدة عند إطلاقها في الأسواق، مع توقعات مُحللي Gartner بزيادة عائدات قسم الألعاب في الشركة، و الذي يستند بالكامل على البطاقات الرسومية، بنسبة تصل إلى 12.5%.