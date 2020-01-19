فاطمة أيت طالب - دبي - تتحدث التقارير التقنية منذ فترة عن معمارية “أمبير” القادمة من شركة Nvidia، و التي قد نحصل عليها في النصف الثاني من العام الحالي 2020، هذه المعمارية ستشهد انتقال Nvidia إلى دقّة تصنيع 7 نانومتر عوضًا عن 12 نانومتر كما هو الحال مع بطاقات Turing الحالية، و من المُفترض أن تقدم قفزة كبيرة في الأداء.
و يبدو أن المحللين متفائلين بقوة الطلب و الإقبال على بطاقات Nvidia الجديدة عند إطلاقها في الأسواق، مع توقعات مُحللي Gartner بزيادة عائدات قسم الألعاب في الشركة، و الذي يستند بالكامل على البطاقات الرسومية، بنسبة تصل إلى 12.5%.
كانت هذه تفاصيل خبر المحللون يتوقعون زيادة في نتائج Nvidia المالية عند إطلاق الجيل الجديد من البطاقات الرسومية بمعمارية أمبير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إلكتروني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.