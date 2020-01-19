AMD تؤكد من جديد بطاقة Navi الرسومية للفئة العُليا هذا العام

فاطمة أيت طالب - دبي - على الرغم من العديد من التقارير التي تداولت أنباء عزم AMD على طرح بطاقة رسومية للفئة العليا هذا العام بمعمارية RDNA، و التي يُطلَق عليها في الأوساط التقنية (big Navi)، فإن AMD ظلّت مُتكتمة حتى الآن عن هذه البطاقة و لم تتكلم عنها، و اكتفت بالكشف عن البطاقة الرسومية للفئة المتوسطة Radeon RX 5600 XT.
ليزا سو رئيسة الشركة التنفيذية أكّدت من جديد في فيديو The Bring Up الخامس عشر على اليوتيوب أن بطاقة Navi الكبيرة و المُخصصة للفئة العُليا من الشركة قادمة بالفعل هذا العام، و هذه هي المرة الثانية التي تؤكد فيها ليزا سو ذلك، و من المُرجح أن تكون هذه البطاقة داعمة لتقنية تتبع الأشعة Ray-Tracing، و هي التقنية التي انفردت فيها نفيديا منذ صدور بطاقات RTX بمعمارية Turing في الأسواق.
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