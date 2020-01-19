NPD تُقدم تقريرها الشهري لمبيعات أجهزة و ألعاب الفيديو في السوق الأمريكي لشهر ديسمبر 2019

فاطمة أيت طالب - دبي - صدر تقرير NPD لمبيعات أجهزة و ألعاب الفيديو لشهر ديسمبر 2019 في السوق الأمريكي، و وصل حجم الإنفاق على السوق كاملًا إلى 3 مليار دولار، أقل بنسبة 15% من العام 2018، جهاز الننتندو سويتش تصدر شهر ديسمبر و العام 2019 كاملًا بجميع الأشهر في السوق الأمريكي، فيما تراجعت مبيعات بقية الأجهزة مقارنة مع ديسمبر الذي سبقه و بصورة عامة تراجع السوق من ناحية العتاد بنسبة 17%، اما مبيعات الألعاب فقد تراجعت بنسبة 13%.

و وصلت عائدات السوق الأمريكي لعام 2019 كاملًا إلى 14.6 مليار دولار بتراجع وصل إلى 13% مُقارنة مع 2018، و تراجعت مبيعات الألعاب في ديسمبر 2019 لتصل إلى 1.1 مليار دولار.

Advertisements

أتت 10 ألعاب من أصل أفضل 20 لعبة مبيعًا لشهر ديسمبر من نشر شركة ننتندو، و أتت الألعاب الأكثر مبيعًا كما يلي:

Call of Duty: Modern Warfare 2019

Star Wars Jedi: Fallen Order

Madden NFL 20

NBA 2K20

Luigi’s Mansion 3*

Pokemon Sword*

Mario Kart 8*

Super Smash Bros. Ultimate*

Pokemon Shield*

Minecraft#

و على صعيد الإكسسوارات، تأتي المُفاجأة بتحقيق أداة التحكم Switch Pro Controller أفضل مبيعات لجهاز تحكم في 2019 في السوق الأمريكي، أما في ديسمبر فقد أتى التفوق لصالح أداة التحكم Xbox Elite Wireless Controller Series 2 من مايكروسوفت.