فاطمة أيت طالب - دبي - صدر تقرير NPD لمبيعات أجهزة و ألعاب الفيديو لشهر ديسمبر 2019 في السوق الأمريكي، و وصل حجم الإنفاق على السوق كاملًا إلى 3 مليار دولار، أقل بنسبة 15% من العام 2018، جهاز الننتندو سويتش تصدر شهر ديسمبر و العام 2019 كاملًا بجميع الأشهر في السوق الأمريكي، فيما تراجعت مبيعات بقية الأجهزة مقارنة مع ديسمبر الذي سبقه و بصورة عامة تراجع السوق من ناحية العتاد بنسبة 17%، اما مبيعات الألعاب فقد تراجعت بنسبة 13%.
و وصلت عائدات السوق الأمريكي لعام 2019 كاملًا إلى 14.6 مليار دولار بتراجع وصل إلى 13% مُقارنة مع 2018، و تراجعت مبيعات الألعاب في ديسمبر 2019 لتصل إلى 1.1 مليار دولار.
أتت 10 ألعاب من أصل أفضل 20 لعبة مبيعًا لشهر ديسمبر من نشر شركة ننتندو، و أتت الألعاب الأكثر مبيعًا كما يلي:
Call of Duty: Modern Warfare 2019
Star Wars Jedi: Fallen Order
Madden NFL 20
NBA 2K20
Luigi’s Mansion 3*
Pokemon Sword*
Mario Kart 8*
Super Smash Bros. Ultimate*
Pokemon Shield*
Minecraft#
و على صعيد الإكسسوارات، تأتي المُفاجأة بتحقيق أداة التحكم Switch Pro Controller أفضل مبيعات لجهاز تحكم في 2019 في السوق الأمريكي، أما في ديسمبر فقد أتى التفوق لصالح أداة التحكم Xbox Elite Wireless Controller Series 2 من مايكروسوفت.
كانت هذه تفاصيل خبر NPD تُقدم تقريرها الشهري لمبيعات أجهزة و ألعاب الفيديو في السوق الأمريكي لشهر ديسمبر 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إلكتروني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.