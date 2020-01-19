AMD ترفع ترددات البطاقة الرسومية Radeon RX 5600 XT قبل صدورها

فاطمة أيت طالب - دبي - أشارَ تقريرٌ جديدٌ من techpowerup إلى أن شركة AMD ستقوم برفع ترددات بطاقتها الرسومية القادمة Radeon RX 5600 XT و التي تسوقها الشركة كبطاقة مثالية لدقة عرض 1080P، و ذلك عن طريق تحديثٍ للـBios سيرفع التردد الأساسي للبطاقة و التردد لتقنية الدفع (Boost) ليصل حتى 1750 ميغاهرتز مع زيادة بسيطة في استهلاك الطاقة الكهربائية من 150 إلى 160 واط. بالإضافة إلى ذلك فإن التحديث سيرفع سرعة الذاكرة من 12 غيغابيت في الثانية إلى 14 غيغابيت في الثانية، و من المُقرر إطلاق البطاقة بسعر 280 دولارا. على صعيد المواصفات، تأتي هذه البطاقة مع 2304 مُعالج Stream و 6GB من الذاكرة العشوائية GDDR6.

و يُذكر بأن شركة Nvidia قد خفضت سعر بطاقتها المتوسطة Geforce RTX 2060 إلى 300$ لمواجهة هذه البطاقة، كما تتميز بطاقة نفيديا بدعم تقنية تتبع الأشعة و كذلك تقنية تحسين الصورة عن طريق الذكاء الاصطناعي DLSS. على أية حال، تشهد هذه الفئة السعرية مُنافسة شرسة و تعجّ بالخيارات الأخرى مثل GTX 1660 Ti و GTX 1660 SUPER و Radeon RX 5500، و ذلك بسبب قوة المبيعات فيها.