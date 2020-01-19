Google Stadia ستحصل على 10 ألعاب حصرية حتى الصيف القادم

فاطمة أيت طالب - دبي - حققت خدمة اللعب السحابية Google Stadia بداية ضعيفة للغاية في الأسواق بناءً على ما تداولته التقارير الإعلامية، و يبدو أن شركة Google ستسعى لمحاولة دفع الخدمة إلى الأمام و تحسين الأمور عاجلًا، غوغل وعدت بتقديم أكثر من 10 ألعاب كحصرية إطلاق على الخدمة من الآن و حتى يوليو 2020، كما وعدت الشركة بأن Google Stadia ستحصل على أكثر من 120 لعبة على مدار هذا العام كما نقلنا إليكم سابقًا.

من أجل استخدام الخدمة على التلفاز على اللاعب استخدام طرفية Chrome-cast Ultra و تعريف أداة التحكم الخاصة بستاديا عن طريق التطبيق على الهاتف الذكي. الخدمة تدعم البث حتى دقة 4K و بسرعة تصل إلى 60 إطاراً مع دعم تقنيات HDR للمشتركين، و مجانًا بدقّة 1080P.