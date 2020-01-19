خلل مفاجئ في تطبيق واتساب يؤدي إلى توقفه عن العمل

أبلغ الكثيرون من مستخدمي تطبيق التراسل الفوري (واتساب) صباح اليوم الأحد عن مشاكل في إرسال واستقبال الرسائل في جميع أنحاء العالم. في حين لم تعلق الشركة حتى الآن على هذا الأمر.

في البداية كانت المشكلة في إرسال المقاطع الصوتية والصور ومقاطع الفيديو، وليست في إرسال الرسائل النصية العادية والروابط. في حين توقفت الخدمة بشكل كامل لدى البعض في مناطق متفرقة في العالم،

وقد أظهر موقع Down Detector – وهو أحد المواقع التي تعمل على تتبع أداء مواقع الويب – أن واتساب يواجه مشكلات في أوروبا، وهناك أجزاء من آسيا وأمريكا الجنوبية تواجه موجات من انقطاع الخدمة بالكامل.

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وكما هو الحال دائمًا انتشر وسم #whatsappdown على مواقع التواصل الاجتماعي، وقد ارتفع الوسم إلى أعلى صفحة (مواضيع المؤشرات العالمية) trending topics page حيث انتقل إليه المستخدمون المحبطون لمشاركة مشاعرهم وخبراتهم حول توقف واتساب عن العمل، حيث يستخدم التطبيق أكثر من 500 مليون شخص بشكل يومي.

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تجدر الإشارة إلى أن هذا هو الانقطاع الأول الذي يعاني منه تطبيق واتساب خلال عام 2020، ولكن كانت هناك سلسلة من الانقطاعات التي عانى منها المستخدمون خلال عام 2019 وأبرزها انقطاع شهر مارس الذي أدى إلى توقف التطبيق عن العمل لمدة يوم كامل تقريبًا.

لا توجد حاليًا تصريحات رسمية حول ما يجري، ومدى انتشار هذا الانقطاع، كما أنه ليس واضحًا حتى الآن إذا كانت المشكلة تؤثر أيضًا على خدمات المراسلة في فيسبوك وإنستاجرام.