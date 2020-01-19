شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نظام ذكاء اصطناعى يجنب السيارات ذاتية القيادة الحوادث.. اعرف إزاى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ابتكر باحثون من جامعة ستانفورد بالولايات المتحدة الأمريكية نظامًا يعمل بارتداد شعاع الليزر من أحد الجدران لإنشاء صورة للأشياء المخفية عن الأنظار، ويتعامل الذكاء الاصطناعى بعد ذلك فى توجيه السيارات ذاتية القيادة في الوقت الفعلي لمنع وقوع الحوادث، فيمكن للنظام إنشاء إعادة بناء بصرية للمشاهد المخفية، تجنبا لأى صدام متوقع.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية فتم تمويل البحث من قبل وكالة الحكومة الأمريكية "DARPA" (وكالة مشاريع الأبحاث المتقدمة للدفاع)، وهو واحد من عدد من البرامج التكنولوجية المماثلة التي يتم تطويرها.

كما يمكن أن يستخدمه الجنود للرؤية عبر الجدران، وعمال الإنقاذ الذين يبحثون عن الأشخاص، وحتى أثناء السفر إلى الفضاء لفحص الكهوف الداخلية لكويكب.



الذكاء الاصطناعى

وشارك فى هذا الابتكار الباحثين في جامعة ستانفورد مع خبراء من جامعة برينستون وجامعة ساوثرن ميثوديست وجامعة رايس، حيث استخدم الباحثون مستشعر الكاميرا المتاح تجارياً والليزر القوي القياسي في النظام الجديد، فشعاع الليزر يرتد ويجعل ما هو حول الجدار مرئي.

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كما أن أوقات التعرض القصيرة ضرورية للتصوير في الوقت الفعلي، ولكنها تنتج الكثير من التشوش حتى تعمل الخوارزميات الموجودة، لذلك لحل هذه المشكلة، تحول الباحثون إلى التعلم العميق، وهو شكل من أشكال التعلم الآلي الذي هو أفضل لتفسير البيانات الكبيرة والمتنوعة.

وقالت الباحثة المشاركة براسانا رانجاراجان: "مقارنةً بالطرق الأخرى للتصوير غير المرئي، فإن خوارزمية التعليم العميق الخاصة بنا أكثر قوة للتشوش، وبالتالي يمكنها أن تعمل مع أوقات تعرض أقصر بكثير".

ويعمل نظام الذكاء الاصطناعي بشكل فعال على تصفية التشوش لإنشاء صورة لما يختبئ خلف الجدار أو الكائن، وبذك يمنع السيارة من الاصطدام والحوادث المتوقعة، ولعل شركات كبرى تقع فى أزمة الحوادث جراء تكنولوجيا القيادة الذاتية، ومن أبرزها مؤخرا حادثة أدت إلى مصرع سيدة على يد سيارة ذاتية القيادة.

ويوفر نظام التصوير الخاص بها دقة عالية وسرعات تصوير جديدة، وهذه السمات تُمكّن التطبيقات التي لم تكن ممكنة، مثل قراءة لوحة السيارة المخفية أثناء القيادة.