شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جاك دورسي يطلب النصيحة من إيلون ماسك لتحسين تويتر.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب جاك دورسي، الرئيس التنفيذي لشركة تويتر، من إيلون ماسك الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة تسلا للسيارات الكهربائية وشركة سبيس إكس للفضاء، النصيحة من أجل تحسين منصة تويتر، حيث يعد "ماسك" أحد أشهر مستخدمي المنصة، وذلك خلال حدث للموظفين هذا الأسبوع، وأجرى جاك دورسي مكالمة فيديو مع إيلون ماسك، والذي وصفه سابقًا بأنه واحد من أكثر الأشخاص المؤثرين على تويتر.

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وبحسب موقع TOI الهندى فقال دورسي: قدم لنا بعض الملاحظات المباشرة والنقد وما الذي نفعل بشكل سيئ وما الذي يمكننا أن نفعله بشكل أفضل، وما هو أملك في إمكاناتنا كخدمة، كما أضاف: "إذا كنت تدير تويتر ماذا كنت ستفعل"، فيما حث "ماسك" جاك دورسي على تحسين تويتر من خلال تخليصه من البوتات والحسابات المزيفة، وهو أمر استثمرت الشركة فيه، موضحًا أنه من المفيد التمييز بين الحسابات الحقيقية وتلك التي تعمل كجزء من شبكات بوتات.

وتوقع "ماسك" أن البشر سيغردون من المريخ خلال بضع سنوات، حيث يعتقد أن أول تغريدة سترسل من كوكب المريخ في غضون خمس سنوات من الآن، وقال "ماسك":" كيف يمكنك معرفة ما إذا كانت الملاحظات حقيقية أم أن شخصًا ما يحاول التلاعب بالنظام، أنا متأكد من أنك ترى الأشخاص الذين يحاولون التلاعب بالنظام والتأثير على الرأي العام طوال الوقت، وفي بعض الأحيان قد يكون من الصعب للغاية معرفة ما هو الرأي العام الحقيقي وما هو غير ذلك.

وأضاف: "الذي يثير غضب الناس فعليًا هو التلاعب بالنظام من قبل مجموعات المصالح المختلفة، وهناك العديد من هذه المجموعات"، فيما شكر Yoel Roth، مدير سلامة الموقع في تويتر، إيلون ماسك على ملاحظاته، ووجهه نحو سياسات تويتر.