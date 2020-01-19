تكنولوجيا: Huami تدفع بتحديث جديد لساعة Amazfit GTR وساعة GTS الذكية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Huami عن دفع تحديث جديد لكلاً من ساعات Amazfit GTR، و Amazfit GTS الذكية، على أن يعالج التحديث بعض من شكاوى المستخدمين.

قدمت شركة Huami كلاً من ساعة Amazfit GTR، و Amazfit GTS في حدثين منفصلين خلال العام الماضي، واليوم تطلق الشركة تحديث جديد لمستخدمي الساعات الذكية لمعالجة بطء آداء GPS أو المعلومات الغير دقيقة المقدمة من GPS التي سجلت في شكاوى عبر الكثير من مستخدمي الساعات.

ومن المقرر أت يدعم التحديث الجديد للبرمجيات آداء أكثر سرعة ودقة في معلومات GPS في الساعات الذكية، كما أشارت صفحة Tizen Help إلى أن الإصدار الجديد من البرمجيات يأتي برقم 1.6.7.41 لتحديث ساعة Amazfit GTR بحجم 47 مم.

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بينما يأتي الإصدار 0.1.0.47 من البرمجيات لساعة Amazfit GTR بحجم 42 مم، أيضاً يتلقى مستخدمي ساعة Amazfit GTS الذكية الإصدار رقم 0.0.8.37 في الصين.

كما يتيح تحديث البرمجيات في ساعة Amazfit GTR الذكية توقيف ميزة Always-On في الشاشة، لدعم البطارية بعمر أطول، إلا أن مشكلة GPS لم يتم معالجتها في هذا الإصدار حتى الآن.

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