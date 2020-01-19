تكنولوجيا: بطارية الجرافين مجهزة لدعم الجيل القادم من الهواتف الذكية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Real Graphene الأمريكية عن الإنتهاء من تطوير تقنية بطاريات الجرافين، إستعداداً لتسويق تقنية البطاريات لدعم الهواتف الذكية.

يبدو أن بطاريات الجرافين ستنطلق إلى الهواتف الذكية في المستقبل القريب، حيث أكدت شركة Real Graphene على أن تقنية بطاريات الجرافين مجهزة الآن للعمل في الهواتف الذكية، كما تستعد لإطلاق النماذج الأولية من البطاريات للتجربة العملية من قبل الشركات المصنعة للهواتف الذكية.

بدأت شركة Real Graphene بالفعل في إطلاق بطارية للبيع كبطارية خارجية مستقلة تنافس بطاريات الليثيوم الحالية، حيث تختلف تقنية البطاريات الجديدة عن بطاريات الليثيوم التي تعتمد على تبادل عكسي لليثيوم بين قطب موجب وإلكترود جرافيت سلبي.

بينما إستبدلت شركة Real Graphene القطب الموجب وإلكترود جرافيت سلبي بإلكترود مغطى بطبقة رقيقة من الجرافين مع تعديل التكوين الكهربي.

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ولقد صرح Samuel Gong الرئيس التنفيذي لشركة Real Graphene أن بطارية بقدرة 3000 mAh مع تقنية الشركة الجديدة ستتيح شحن الهاتف الذكي من صفر إلى 100% خلال 20 دقيقة فقط، بينما تستغرق بطاريات اليثيوم متوسط 90 دقيقة لشحن الهاتف.

من جانب أخر أكد الرئيس التنفيذي للشركة على أن العمر الإفتراضي لبطارية الجرافين أطول، حيث يمكن أن تدعم حتى 1500 مرة، بينما يتراوح متوسط العمر الإفتراضي لبطاريات الليثيوم بين 300 إلى 500 مرة للشحن.

أيضاً تتميز بطارية الجرافين بتوليد حرارة أقل من بطاريات الليثيوم الحالية، كما أكد Samuel Gong على أن الشركات المصنعة لبطاريات الليثيوم الحالية لن تحتاج إلى تغيير المعدات لبدء إنتاج بطاريات الجرافين.

يذكر أن تقنية الجرافين تعد من التقنيات المكلفة، حيث يصل سعر ورقة الجرافين إلى 25 دولار وفقاً لموقع Digital Trends، بينما يصل سعر الكيلو من الجرافين إلى 300000 دولار، لذا من المتوقع أن يؤدي إستخدام بطاريات الجرافين إلى إرتفاع تكلفة إنتاج البطاريات بنسبة 30%.

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