زيادة فاتورة التليفون الأرضي.. وتحويل جميع عملاء المصرية للاتصالات لباقات جديدة إجباريا

كتب: ضياء السقا

فوجئ عملاء الشركة المصرية للاتصالات "WE"، بزيادة فاتورة الهاتف الأرضي، لشهر يناير 2020، وتحويلهم على باقات جديدة إجباريا.

وكانت الفاتورة الماضية عن شهر أكتوبر 2019، بـ 52 جنيها، شاملة اشتراك الهاتف الأرضي فقط بدون احتساب استهلاك المكالمات، أما الفاتورة الجديدة أصبحت بـ 75 جنيها.

تفاصيل الباقات الجديدة

من جانبها، أعلنت الشركة المصرية للاتصالات عن إلغاء النظام القديم وتوحيد الباقات الأساسية للتليفون الأرضي المنزلي في باقة WE أرضي 20، بدءًا من فاتورة يناير 2020، باشتراك شهري 20 جنيها، أي 60 جنيها كل 3 أشهر، بخلاف الضريبة والدمغة.

وتتضمن باقة WE 20 الجديدة، والتي تم تحويل جميع المشتركين عليها، 120 دقيقة محلية وخدمة إظهار رقم الطالب.

كما أتاحت الشركة لعملائها خيارات أخرى من الباقات الأكبر التي تتناسب مع رغبات العملاء واحتياجاتهم المختلفة وهي باقة WE أرضي 35 جنيها شهريا، وتمنح المشترك ٢٥٠٠ دقيقه أرضى أرضى وأرضى إلى ٠١٥ + ١٠٠٠ دقيقه محافظات، وWE أرضي 65 جنيها شهريا، وتمنح المشترك كل ما هو فى الباقه الثانية علاوة على ١٥٠٠ دقيقه شبكات أخرى ڤودافون واتصالات وأورانچ.

وكانت المصرية للاتصالات قد أعلنت فواتير الهاتف الأرضي، لشهر يناير 2020، والتي يتم تحصيلها اعتباراً من يوم 15 من الشهر الجاري، وحتى 14 فبراير المقبل، لمدة شهر، بدون غرامات أو قطع الخدمة.

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وتتيح المصرية للاتصالات أكثر من طريقة لدفع الفواتير، لجميع المشتركين، منها التحويل بنكي، وخدمة فوري، أو عن طريق سداداها في السنترال مباشرة.

مدة فترة السماح

تصدر فاتورة التيلفون الأرضي كل ثلاثة أشهر، وفترة السماح لتسديد الفاتورة، تصل إلى شهرين، الشهر الأول فترة سماح إرسال واستقبال، والشهر الثاني استقبال فقط.

موعد تطبيق الغرامة وقطع الخدمة

وإذا لم تسدد الفاتورة خلال شهرين، يتم تحميل غرامة تأخير، وقطع الحرارة عن الخط إرسال واستقبال.

حقيقة إلغاء فترة سماح التليفون الأرضي

وفي سياق متصل، نفت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في وقت سابق إلغاء فترة السماح الخاصة بسداد فاتورة التليفون الأرضي، مُشددةً على استمرارها والتي تصل إلى شهرين.

وكانت الشركة المصرية للاتصالات We، قد ألغت فترة السماح الخاصة بفاتورة الإنترنت الأرضى فقط، والتي كانت 5 أيام.

وللاستعلام عن قيمة فاتورة يناير 2020 للهاتف الأرضي ادخل على الرابط التالي: https://billing.te.eg/ar-eg