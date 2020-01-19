منها فيسبوك.. 5 تطبيقات شهيرة تستنزف بطارية هاتفك.. وإليك الحل

كتب: ضياء السقا

حذر خبراء التكنولوجيا، مستخدمي الهواتف الذكية التي تعمل بنظام "أندرويد"، من تطبيقات تستنزف بطارية الهاتف وتضعف قوتها.

ووضع الخبراء قائمة تضم 5 تطبيقات شهيرة يتم تحميلها على هواتف "أندرويد"، وهي:

تطبيقات فيسبوك وماسنجر

يعتبر تطبيقا فيسبوك وماسنجر من أكثر التطبيقات استهلاكا للبطارية، ولحل المشكلة يمكن استبدالهما بالنسخة المخففة منهما، فهناك فيسبوك لايت Facebook Lite وماسنجر لايت Messenger Lite، ويؤديان نفس الخصائص.

تطبيق Musical.ly و tik tok

تستهلك تطبيقات Musical.ly وtik tok بطاريات الهواتف، ولحل هذه المشكلة، يمكنك تحميل النسخة الخفيفة منهما.

تطبيقات مقاطع الفيديو

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تؤدي تطبيقات مثل يوتيوب YouTube ونتفليكس Netflix إلى استهلاك البطارية بصورة سريعة للغاية، خاصة أنها تتطلب الاتصال بالإنترنت، سواء عبر الواي فاي WiFi أو بيانات الهاتف، ويجب التقليل من استخدامها.

تطبيق Snapchat

يعد من أكثر التطبيقات استنزافا للبطارية من بين تطبيقات التواصل الاجتماعي، وقد سجل المطورون شهادتهم بأن بطارية الهواتف قد زادت فترات عملها طويلا بعد إزالة التطبيق، كما يمكن استخدام “إنستجرام ستوريز” Instagram Stories بدلا من سناب شات.

تطبيقات مواقع الأخبار

تعتبر تطبيقات المواقع الإخبارية، مستهلكة بشكل كبير لبطارية الهاتف، حيث تداوم المواقع على تحديث الأخبار بها بشكل منتظم، وإرسال إشعارات لك طوال اليوم.

ويفضل حذف تطبيقات المواقع، ودخولك على مواقع الأخبار مباشرة، أو عمل متابعة لصفحاتها على “تويتر”، فمعظمها يقوم ببث وصلات أخبارها بمجرد نشرها على حساباتها.