شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "سناب شات" ينقذ مراهقة أميركية بعد خطفها واغتصابها.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
"اعتداء جنسي"
كما أضافت الشرطة أن فاسكيز اعتدى جنسياً على الفتاة في السيارة، وأن الرجال اقتادوا الفتاة إلى فندق في سان خوسيه، ثم نقلوها إلى غرفة في الطابق الثاني وعاد وهاجمها فاسكيز جنسياً مرة أخرى، وأثناء وجودها في الفندق، وبعد أن أفاقت، استخدمت الفتاة تطبيق "سناب شات" على هاتفها لإبلاغ صديقاتها بأنها قد اختُطفت، وأنها لا تعرف مكان وجودها، فما كان من الصديقات إلا أن حددن موقع المخطوفة من خلال التطبيق، واتصلوا بـ"911".
وبمجرد وصول الشرطة، وجدوا فاسكيز يغادر غرفة الفندق مع الفتاة. حينها قُبض عليه بتهمة الاختطاف والاغتصاب والتصرف العنيف مع طفل، وأضافت الشرطة أن الرجلين الآخرين اعتُقلا يوم الأربعاء، بتهمة الخطف والتآمر، وهكذا أنقذ "سناب شات"التطبيق الذي يتيح للمستخدمين التواصل مع الآخرين من خلال الصور ومقاطع الفيديو الفورية، قد أنقذ حياة طفلة أميركية، كما يحول للأصدقاء على التطبيق اختيار مشاركة مواقعهم مع بعضهم بعضاً إذا كان التطبيق مفتوحاً لديهم.
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