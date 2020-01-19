شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: القصة الكاملة لاعتذار فيس بوك عن إهانة الرئيس الصينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتذرت شبكة التواصل الإجتماعى "فيس بوك" عما وصفته بـ “مشكلة فنية" فى ميزة الترجمة التلقائية أدت لعرض معني مسيء لاسم الرئيس الصيني، شي جين بينغ، وذلك في مقالة منشورة على فيس بوك والتى تم نقلها من اللغة البورمية إلى الإنجليزية، اضطرت الشركة بعدها للاعتذار فوراً، وقد جاءت الترجمة الخاطئة لاسم الرئيس الصيني على وجه الخصوص، في بيان المستشار الحكومي لميانمار أونغ سان سو كي، وفي مقالة لصحيفة بورمية، وذلك بحسب صحيفة جارديان البريطانية

وكشف التقرير أن الترجمة الخاطئة لاسم الرئيس الصيني اكتشفت في اليوم الثاني من زيارة "شي جين بينج" إلى ميانمار، حيث استبدل الاسم في بيان على الصفحة الرسمية لمستشار حكومة ميانمار، أونغ سان سو كي، على فيس بوك، بـعبارة إنجليزية مسيئة، وأضافت المعلومات أن العنوان الرئيسي لمقالة الصحيفة البورمية Irrawaddy ظهر منه الخطأ، ولم يكن من الواضح إلى متى استمرت المشكلة ولكن ميزة ترجمة جوجل لم تظهر الخطأ نفسه.

ولعل هذا الأمر دفع فيس بوك للإسراع وكتابة الاعتذار، إذ قالت شبكة التواصل الإجتماعى:"لقد أصلحنا مشكلة ترجمة اللغة البورمية إلى الإنجليزية على فيس بوك ونعمل على تحديد سبب الأخطاء لضمان عدم حدوث ذلك مرة أخرى... نعتذر بصدق عن الإهانة".

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وقالت الشركة إن نظام فيس بوك لم يكن لديه اسم Xi Jinping في قاعدة بياناته البورمية وخمن في الترجمة، وأضاف أن اختبارات الترجمة للكلمات المتشابهة التي تبدأ بـ "xi" و "shi" في البورمية أنتجت أيضًا "shithole".

وكانت تقرير سابق أشار إلى أن الصين تعد أكبر بلد في لفيس بوك من حيث الإيرادات بعد الولايات المتحدة وأن الشركة تشكل فريقًا هندسيًا جديدًا للتركيز بشكل خاص على أعمال الإعلانات المربحة هناك، وقال متحدث باسم الشركة في بيان "نحن على دراية بمشكلة تتعلق بالترجمات البورمية إلى الإنجليزية على فيس بوك، ونبذل قصارى جهدنا لإصلاح ذلك بأسرع وقت ممكن".

يذكر أن فيس بوك واجه العديد من المشكلات في الترجمة من البورمية، ففي عام 2018، قام بإزالة الميزة مؤقتًا بعد أن أظهر تقرير لرويترز أن الأداة كانت تنتج نتائج غريبة.