تكنولوجيا: Honor تعتمد هاتف جديد في TENAA بتصميم يحاكي V30

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إعتمدت شركة Honor إصدار جديد من هواتفها الذكية في TENAA مؤخراً، والذي يتميز بتصميم يحاكي هواتف V30، حيث تشير التوقعات إلى أن الشركة في طريقها للإعلان عن هاتف V30 Lite.

قدمت شركة Honor خلال الفترة الماضية كلاً من هواتف V30، وV30 Pro، ومن جديد بدأت الشركة في تطوير إصدار جديد والذي أعتمد بالفعل في TENAA، حيث ظهر نموذج MOA-AL00 وأيضاً MOA-TL00.

ويتميز نموذج MOA-AL00 بكاميرة تحاكي تصميم الكاميرة في هاتف V30، إلا أن النموذج الجديد للهاتف يأتي بفلاش LED في المنتصف بديل لمستشعر للكاميرة، لذا لن يضم الهاتف إعدادات ثلاثية كما في الإصدارات السابقة.

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كما يتميز الهاتف بنتوء القطرة العلوي في الشاشة كبديل لثقب الشاشة في هاتفي V30 وV30 Pro، كما يأتي الإصدار الجديد بزر للطاقة بتصميم تقليدي، كبديل لزر combo، أيضاً لا يضم الهاتف مستشعر للبصمة في الجهة الخلفية، لذا من المتوقع أن يضم مستشعر للبصمة في الشاشة، كما يأتي الهاتف بشاشة OLED.

ولقد كشفت تسريبات MIT على أن هاتف MOA-AL00 يأتي بقياسات 159.07 في 74.06 في 9.04 مم، كما يأتي بحجم شاشة 6.3 إنش، مع بطارية بقدرة 4900 mAh، كما يدعم اثنان من شرائح SIM، كما تشير التسريبات إلى شاحن بقدرة 10W.

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