تكنولوجيا: تقرير جديد يشير إلى خطط ابل للإعلان عن جهاز iPad 5G في النصف الثاني من 2020

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث التقارير عن خطط ابل للإعلان الرسمي عن جهاز iPad يدعم الإتصال بشبكات 5G خلال النصف الثاتي من 2020 خلال حدث ابل للإعلان عن هواتف الأيفون الجديدة.

تستعد شركة ابل لإطلاق الإصدارات الأولى من هواتف الأيفون 5G خلال هذا العام، وفي أحدث التقارير التي نشرت مؤخراً أشير إلى أن ابل ستقدم أيضاً هذا العام إصدارها الأول من أجهزة iPad 5G.

أكدت التقارير التي نشرت سابقاً على أن ابل لديها بالفعل الآن مورد جديد لأجهزة 5G iPad، حيث تعد شركة ASE Semiconductor التايوانية أحد موردي ابل الآن.

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وفي تسريبات داخلية من ابل، أشير إلى أن الشركة تستخدم تقنية شركة ASE لدعم هواتف الأيفون 5G وأيضاً الآيباد 5G بميزة الإتصال بشبكات mmWave 5G.

وتشير التوقعات إلى أن ابل ستقدم تحديث iPad Pro في النصف الأول من 2020، بينما ستقدم نماذج 5G من الأجهزة خلال النصف الثاني من هذا العام، وهو ما أكد عليه تقرير المحلل Guo Minghao الذي شار إلى أن ابل ستطلق جهاز Pad Pro في النصف الأول من 2020، على أن يضم مستشعر ToF في الكاميرة الخلفية، لذا نترقب تأكيد ابل على خططها لإطلاق أجهزة الآيباد وهواتف الأيفون 5G لاحقاً هذا العام.

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