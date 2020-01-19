بقوة 4.9 ريختر.. البحوث الفلكية تكشف تفاصيل زلزال الغردقة

كتب: ضياء السقا

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية، عن تعرض جنوب شرق الغردقة، مساء السبت، لهزة أرضية بقوة 4.9 ريختر دون خسائر.

من جانبه، قال الدكتور جاد القاضى رئيس المعهد، في تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل، سجلت الساعة 11 و46 دقيقة و12 ثانية مساء أمس السبت، هزة أرضية على بعد 97 كم جنوب شرق مدينة الغردقة (داخل البحر الأحمر)، على عمق: 9.48 كم، مشيرا إلى انه لم يصل للمعهد إفادة بوقوع أى خسائر أو إصابات.