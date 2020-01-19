عطل فني يضرب ’’واتساب‘‘.. والشركة تلتزم الصمت

كتب: ضياء السقا
تعرض تطبيق التراسل الأشهر في العالم "واتسآب"، المملوك لفيسبوك، اليوم الأحد، لعطل مفاجئ في نسخه العاملة بنظام تشغيل "أندرويد" و"آي أو إس" على هواتف "آيفون" و"ويندوز موبايل".
اشتكى عدد كبير من مستخدمي التطبيق من عدم تمكنهم من إرسال صور أو مقاطع فيديو أو مقاطع صوتية مسجلة أو أي ملفات مرفقة.
وبحسب موقع "داون ديتكتور"، فإن معظم الدول التي تأثرت بالعطل في منطقة الخليج وشمال إفريقيا وأوروبا والهند وماليزيا.
ولم يصدر أي رد رسمي من شركة "فيسبوك" أو المسؤولين عن تطبيق "واتسآب"، لتوضيح سبب العطل.
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