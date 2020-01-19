شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مُخبر تكنولوجى.. تكنولوجيا جديدة لتحديد أماكن الأجهزة داخل الأماكن المغلقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جمعت شركة التكنولوجيا الناشئة الأمريكية (نكست ناف) 120 مليون دولار من خلال بيع جزء من أسهمها أو الاقتراض لبدء إطلاق تكنولوجيا جديدة تساعد فى تحديد أماكن الأشخاص فى المبانى العملاقة دون الحاجة إلى التكنولوجيا السائدة لتحديد الموقع عبر الأقمار الصناعية (جى بى أس).

طورت الشركة التكنولوجيا المعروفة باسم "نظام الإرشاد فى المدن الكبرى" أو (متروبوليتان بيكون سيستم"، والذى يمكنه تحديد موقع أجهزة مثل الهواتف الذكية أو الطائرات المسيرة أو حتى السيارات ذاتية القيادة فى الأماكن المغلقة أو فى المناطق الحضرية والتى قد لا تتوافر فيها خدمات "جى بى أس" حسبما جاء موقع "رؤية" الإماراتى.

أشار موقع "تك كرانش" المتخصص فى موضوعات التكنولوجيا إلى أنه يجب إضافة البنية التحتية للتكنولوجيا الجديدة إلى أبراج شبكات الهاتف الخلوي، حيث تستخدم تكنولوجيا تحديد الموقع إشارة الهواتف الخلوية وليست إشارات الأقمار الاصطناعية مثل "جى بى أس".

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وقال جانش باتابريامان الشريك المؤسس ورئيس شركة "نكست ناف" إن التقنية الجديدة تركز على تحديد "ارتفاع زاوية" أى جهاز للوصول إلى موقعه".

وذكرت الشركة الأمريكية أنه فى يمكن لتكنولوجيا "جى بى أس" تحديد موقع الهاتف الذكى أو غيره من الأجهزة أفقياً، وفى حين يمكن أن تسهم تقنية الاتصال اللاسلكى واى فاى أو بلوتوث فى تحديد الموقع داخل الأماكن المغلقة أفقياً، فإن تكنولوجيا متروبوليتان بيكون سيستم تضيف بُعداً رأسياً أو "البعد زد " إلى وسائل تحديد الموقع، وهو ما يعنى أنه يمكن للتكنولوجيا الجديدة تحديد موقع أى جهاز أو شخص داخل نطاق لا يزيد على 3 أمتار داخل أى مبنى متعدد الطوابق.

يذكر أن "نكست ناف" بدأت توفير تكنولوجيا متروبوليتان بيكون سيستم فى منطقة "باى إيريا" بمدينة سان فرانسيسكو وواشنطن دى سى بالولايات المتحدة وتعتزم استخدام الأموال الجديدة لتوسيع شبكتها لتشمل أكبر 50 سوقاً فى الولايات المتحدة فى إطار جهودها للاستفادة من الشروط الجديدة لهيئة الاتصالات الاتحادية الأمريكية.