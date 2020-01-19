برودة وأمطار .. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الإثنين (بيان)

كتب: ضياء السقا

أعلنت الأرصاد أن طقس الإثنين، ﻣﺎﺋﻞ ﻟﻠﺒﺮودة ﻋﻠﻲ ﺷﻤﺎل اﻟﺒﻼد ﺣﺘﻲ ﺷﻤﺎل اﻟﺼﻌﻴﺪ ﻣﻌﺘﺪل ﻋﻠﻲ ﺟﻨﻮب اﻟﺼﻌﻴﺪ ﻧﻬﺎرا ﺷﺪﻳﺪ اﻟﺒﺮودة ﻟﻴﻼ.

وقالت الأرصاد في بيان لها: "أﻣﻄﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮاﺣﻞ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ومناطق متفرقة من اﻟﻮﺟﻪ اﻟﺒﺤﺮي ﻗﺪ ﺗﻤﺘﺪ إﻟﻰ القاهرة، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، واﻟﺮﻳﺎح اﻏﻠﺒﻬﺎ ﺷﻤﺎﻟﻴﺔ ﻏﺮﺑﻴﺔ ﻣﻌﺘﺪﻟﺔ ﺗﻨﺸﻂ ﻋﻠﻲ اﻟﺴﻮاﺣﻞ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ الغربية، وﺗﺆدى إﻟﻰ اﺿﻄﺮاب اﻟﻤﻼﺣﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺤﺮ الأﺣﻤﺮ وﻏﺮب اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ".

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاعه من 2.5 متر، إلى 3 والرياح السطحية شمالية غربية.



أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاعه من 2 إلى 2.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة، الإثنين، على محافظات ومدن مصر:

القاهرة العظمى 17 درجة والصغرى 10

الإسكندرية العظمى 16 والصغرى 10

مطروح العظمى 15 درجة والصغرى 10

سوهاج العظمى 17 درجة والصغرى 08

قنا العظمى 18 درجة والصغرى 08

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أسوان العظمى 20 درجة والصغرى 09

سانت كاترين العظمى 11 درجة والصغرى 03

موجة سيئة

وكانت الأرصاد قد كشفت عن تعرض البلاد لموجة من الطقس السيء، حتي صباح الأحد، يتخللها رمال وأتربة، وأمطار غزيرة، وانخفاض في درجات الحرارة.

ويصاحب ذلك تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة علي شمال البلاد ( السواحل الشمالية وشمال سيناء ومدن ومحافظات القناه ومحافظات الوجه البحري والقاهرة )، بالأضافه لشمال الصعيد ( الفيوم وبني سويف والمنيا حتي أسيوط )، يصاحبها سقوط الأمطار بكميات غزيره مقارنة علي السواحل الغربية علي أن تمتد تدريجيًا لباقي المحافظات سالفة الذكر تكون غزيرة ورعدية علي السواحل الشمالية وبور سعيد وشمال الدلتا تكون متوسطة علي باقي المحافظات.

وتنخفض الحرارة من 3 إلي 4 درجات إعتبارًا من الخميس علي أن يستمر سقوط الأمطار حتي يوم الأحد القادم بكميات أقل مقارنة بسقوطها أيام الخميس والجمعة والسبت.

موعد تحسن الجو

ومن المتوقع أن يكون هناك تحسن ملموس في حالة الطقس إعتبارًا من مساء الأحد، على محافظات ومدن وسط وجنوب الصعيد تكون بعيده تماما عن فرص سقوط الأمطار، ولكن يظل سقوط أمطار خفيفة على الغردقه ورأس غارب.

ونصح خبراء هيئة الأرصاد الجوية، بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، وعدم مزاولة الأنشطة البحرية فوق مسطح البحر المتوسط، والقيادة بهدوء علي الطرق، والتأكد من صلاحية مساحات السيارات، وعدم ركن السيارات تحت لوحات الأعلانات أو الأشجار.