شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أخبار انستجرام .. منصة مشاركة الصور تزيل زر IGTV لانخفاض شعبيته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أزال تطبيق انستجرام زر IGTV من واجهة التطبيق الرئيسية، وهو الأمر الذى تم تفسيره بأنه اعتراف من المنصة بعدم شعبية الخدمة، حيث كشفت البيانات أن عدد مرات تنزيل تطبيق IGTV المستقل وصلت إلى 7 ملايين مرة فقط خلال 18 شهر منذ إطلاقه، وذلك بالرغم من أن عدد مستخدمي انستجرام يصل إلى مليار مستخدم.

وبحسب موقع The Verge الأمريكى، فقد وصل عدد مرات تثبيت تطبيق TikTok المنافس إلى 1.15 مليار عملية تنزيل في نفس الفترة منذ إطلاق IGTV في شهر يونيو 2018، فيما قال متحدث باسم شركة فيس بوك: بالنظر إلى أننا واصلنا العمل على تسهيل إنشاء واستكشاف محتوى IGTV، فقد تعلمنا أن معظم الناس يعثرون على محتوى IGTV من خلال الخلاصة الرئيسية، وقناة IGTV في Explore، وحسابات المبدعين، وتطبيق IGTV المستقل نفسه".

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واستكمل:" هناك عدد قليل جدًا من الناس يستخدمون أيقونة IGTV في الزاوية اليمنى العليا من الواجهة الرئيسية لتطبيق انستجرام، ونحن نهدف دائما إلى إبقاء منصة انستجرام بسيطة قدر الإمكان، لذلك قمنا بإزالة هذه الأيقونة وفقا إلى هذه الدروس والتعليقات من مجتمعنا".

ولا يحتاج مستخدمي انستجرام الآن إلى تطبيق IGTV المستقل لمشاهدة مقاطع الفيديو الطويلة، إذ إن ميزة IGTV مضمنة في التطبيق الرئيسي، ويمكن الوصول إليها من خلال الشاشة الرئيسية وExplore والملصقات الترويجية في القصص والحسابات الشخصية، ومع ذلك، فإن إزالة الأيقونة تعني أن IGTV لم يعد من عناصر انستجرام الأساسية.

وكان تطبيق انستجرام قد سمح للمستخدمين بنشر مقاطع الفيديو الأفقية بدلا من المقاطع الرأسية، كما أنه مكنت المبدعين من نشر مقاطع فيديو IGTV مباشرة من تطبيقه الرئيسي بالطريقة نفسها التي يجري من خلالها تحميل مقاطع الفيديو والصور إلى خلاصة انستجرام الرئيسي، فيما قال متحدث باسم الشركة: هدفنا هو إنشاء مكان مركزي لتحميلات الفيديو من شأنه تبسيط تجربة المبدعين الذين يمكنهم الآن الاستفادة من زر التحميل لتحميل الفيديوهات القصيرة والطويلة.