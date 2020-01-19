تكنولوجيا: هواوي تعلن عن إختيار تطبيق TomTom maps كبديل لخرائط جوجل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت شركة هواوي في إختيار بدائل لخدمات جوجل لدعم إصدارات الشركة من الهواتف الذكية، وقد كشفت الشركة عن إختيار تطبيق TomTom maps بديل لتطبيق خرائط جوجل على هواتفها الذكية.

لا شك أن غياب خدمات جوجل قد أثر على مبيعات هواتف هواوي الذكية وإنتشارها في سوق الهاتف العالمي، إلا أن العملاق الصيني تخطط لدعم المستخدمين ببدائل لهذه الخدمات قريباً، وفي إطار تنفيذ ذلك عقدت هواوي إتفاقية لجلب تطبيق TomTom maps لهواتفها الذكية.

تواجه العملاق الصيني مشكلة في دعم هاتفها بالخدمات والتطبيقات الشائعة على هواتف الأندوريد مع إستمرار الحظر الأمريكي، الذي فرض قيود أكبر على الأعمال القائمة بين هواوي والشركات الأمريكية.

Advertisements

إلا أن إستمرار الحظر الأمريكي لم يمنع تقدم العملاق الصيني وتحقيق شحنات تصل إلى 240 مليون وحدة من هواتفها الذكية خلال 2019، وقد ساهم السوق الصيني بشكل كبير في دفع مبيعات هواوي من الهواتف الذكية.

ولقد بدأت شركة هواوي خلال الفترة الماضية في تطوير نظام تشغيل بديل عن نظام تشغيل الأندوريد، كما تخطط لجلب بدائل لتطبيقات وخدمات جوجل لهواتفها الذكية.

وقد أنطلق تطبيق TomTom من هولندا، حيث يعد إختيار مثالي لدعم المستخدم في البحث والتنقل والبحث عن الوجهات بالإعتماد على الأقمار الصناعية، لذا من المتوقع أن يقدم دعم كبير لمستخدمي هواتف هواوي خلال الفترة القادمة.

المصدر

اعلان





