تعرض مدينة الغردقة لزلزال بقوة 4.9 ريختر دون خسائر

تعرضت مدينة الغردقة مساء أمس السبت هزة أرضية على بعد 97 كم جنوب شرق المدينة (داخل البحر الأحمر)، بقوة 4.9 بمقياس رختر دون وقع خسائر، حسبما سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل.

كشف الدكتور جاد القاضى رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، عن أنه لم يصل للمعهد إفادة بوقوع أى خسائر أو اصابات، لافتا إلى أن بيانات الهزة الأرضية كانت كالتالى: تاريخ الحدوث السبت الموافق 18/01/2020

وقت الحدوث والقوة الساعة 11 و46 دقيقة و12 ثانية بالتوقيت المحلى

القوة: 4.09 درجة على مقياس ريختر

خط العرض 26.8600° شمالا

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خط الطول 34.7158° شرقا

العمق: 9.48 كم

وعن تصنيف مصر ووضعها عالميا بين المناطق الأكثر عرضة للزلازل، فمصر بعيدة كل البعد عن الأحزمة الزلزالية، حيث أن هناك 7 أحزمة زلزالية معروفة على مستوى العالم ومصر بعيدة عنها، ولكن مصر بقربها من بعض المناطق النشطة زلزاليا مثل خليج العقبة وخليج السويس والبحر الأحمر يجعلنا نتأثر ببعض الزلازل متوسطة القوى ومرونة المجتمع المصرى حاليا لتلقى الصدمة العامل الحاكم لتقليل الخسائر الناتجة.

وتعمل الشبكة القومية للزلازل من خلال 70 محطة تم اختيار أماكنهم بدقة فى ضوء التاريخ الزلزالى لمصر كلها وأصبح مستحيل حدوث أى زلزال دون تسجيله ورصده مهما كانت قوته حتى لو كان أقل من الصفر.