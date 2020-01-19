الأرصاد تحذر من انخفاض الحرارة 4 درجات والتقلبات الجوية خلال 72 ساعة القادمة

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من استمرار التقلبات الجوية التى تشهدها البلاد وانخفاض الحرارة 4 درجات خلال الـ72 ساعة المقبلة، مع استمرار فرص تكون الشبورة، وسقوط الأمطار خلال الأيام القبلة على مناطق متفرقة من الوجه البحري والقاهرة غزيرة على السواحل الشمالية .

وناشد محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، المواطنين بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة لشدة برودة الأجواء خاصة فى الصباح الباكر والساعات المتأخرة من الليل، كما ناشد السائقين بتوخي الحذر أثناء القيادة واتباع تعليمات المرور وتجنب السرعات الزائدة، لافتا إلى أن درجات الحرارة أقل من المعدل بقيم تتراوح بين 3 و 4 درجات واستمرار اضطراب الملاحة البحرية .

سقوط الأمطار

و تشهد البلاد، اليوم الأحد، أمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري و القاهرة، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، والطقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، والرياح أغلبها غربية إلى شمالية غربية تنشط على السواحل الشمالية وعلى البحرين الأحمر والمتوسط مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك .

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

القاهرة العظمى 16 درجة والصغرى 11 درجة.

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الإسكندرية العظمى 16 والصغرى 13 درجة.

مطروح العظمى 16 درجة والصغرى 10 درجة.

سوهاج العظمى 17 درجة والصغرى 8.

قنا العظمى 18 درجة والصغرى 9.

أسوان العظمى 20 درجة والصغرى 11.

سانت كاترين العظمى 10 درجة والصغرى 3 .