واتساب يحصل على ميزة الملصقات المتحركة قريبًا

أطلقت شركة واتساب المملوكة لشركة فيسبوك أحدث نسخة تجريبية من تطبيق التراسل الشهير لنظام أندرويد، والتي تشير إلى أن الخدمة قد تقدم دعمًا لحزم الملصقات المتحركة قريبًا، حيث تفيد المعلومات بأن الشركة قد عملت على مدى التحديثات القليلة الأخيرة على تطوير هذه الميزة، وذلك لضمان أفضل تجربة خالية من الأخطاء بالنسبة للمستخدم.

All Stickers Packs received a server side update from WhatsApp!

Open WhatsApp > Chat > Stickers button > Plus icon and you see "UPDATE" for all packs you have previously downloaded.



Reasons of the update are actually unknown. Maybe some improvements. pic.twitter.com/h2k1oPsyOP