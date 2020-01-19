كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن بالصور| هارلي ديفيدسون تكشف عن سكوتر كهربائية

متابعة-سنيار: منذ إصدار livewire في عام 2018، يستكشف هارلي ديفيدسون طرقا لتحسين دراجاتها الكهربائية.

فعندما تم الكشف عن تصاميم النماذج الأولية المبكرة لمفاهيم EV الخاصة بهم في EICMA 2018 ثم مرة أخرى في معرض CES 2019، أثارت العلامة التجارية التاريخية الجدل، حيث أصيب البعض من محبيها بالإحباط بينما عبر الأخرون عن حبهم للتغيير.

الآن، في أوائل عام 2020، يبدو أن دراجة هارلي ديفيدسون الكهربائية تقترب من الواقع، حيث تم الكشف عن رسومات الإنتاج وعرض أول تصميم رسمي لها.

يهدف سكوتر هارلي ديفيدسون الكهربائي إلى سد الفجوة بين دراجاتها العملاقة الأسطورية والتنقل الحضري، وقد تم تصميمه لمستقبل المدن.

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يوحد السكوتر أداء العلامة التجارية – الأنظمة الميكانيكية للتكنولوجيا الكهربائية – إلى جانب تصميمها المعتاد.

وتكشف الرسومات عن وجود شوكة تعليق مقلوبة أكبر، ومقعد صغير للدراجة، والإطار المعدني الذي يحيط بالبطارية، والذي يبدو أنه قابل للإزالة بفضل المقبض المدمج.

ورغم أن الرسومات الجديدة تعطي لمحة عن النموذج الجديد، إلا أن تصميم سكوتر هارلي ديفيدسون الكهربائي قد يكون مختلفا عند إنتاجه نهائيا.