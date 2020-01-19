شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسلا تواجه تحقيقا يشمل 500 ألف سيارة كهربائية فى 6 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواجه شركة تسلا للسيارات الكهربائية التحقيق بشأن 500000 من سياراتها التى تسرع من القيادة فجأة من تلقاء نفسها، والتى تسببت في 110 حوادث في ست سنوات، فإن تسلا قيد التحقيق بعد أن تم إرسال 127 شكوى إلى الإدارة الوطنية للسلامة على الطرق السريعة (NHTSA) ، والمركبات المعنية بالمشكلة تشمل Tesla Model 3 و Model S و Model X، حيث تم تصنيعها وبيعها من عام 2013 حتى عام 2019 إلى ما يقرب من 500000 سيارة.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإن الخلل تسبب في 110 حوادث و52 إصابة، حيث ذكر العديد من السائقين أن الحادث وقع عندما حاولوا الوقوف في مرآب أو عند الرصيف، وأدعى آخرون أن التسارع المفاجئ حدث أثناء المرور أو عند استخدام أنظمة مساعدة السائق.

وتعرف NHTSA حوادث التسارع المفاجئ بأنها "تسارع غير مقصود وغير متوقع وعالي القدرة من موقع ثابت أو سرعة أولية منخفضة للغاية مصحوبة بفقد واضح في فعالية الفرامل".



حوادث تسلا

وتم تلقى الالتماس من جانب NHTSA كما يلي: "في 19 ديسمبر 2019، تلقى مكتب التحقيق في العيوب عيبًا عن طريق البريد الإلكتروني يطلب فيه إجراء تحقيق في الخلل حول تسارع مفاجئ غير مقصود".

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وأضافت الإدراة، أن هذا الشخص دعماً لطلبه، استشهد بـ 127 شكوى للمستهلك لـ NHTSA تتضمن 123 مركبة".

وتشمل التقارير 110 حوادث و52 إصابة، وستتم إضافة نسخة من العريضة إلى الملف العمومي لعريضة العيوب هذه وستقوم بتقييم مزاعم صاحب الالتماس لتحديد ما إذا كان ينبغي منح الالتماس أم رفضه".

وفي إحدى الشكاوى قال سائق إن سيارة Tesla Model S 85D 2015 في كاليفورنيا توقفت وبعد لحظات قليلة، بدأت السيارة في التسارع للأمام نحو الشارع واصطدمت في سيارة متوقفة.

وقالت الشكوى إن سائق سيارة تسلا في أفونديل بولاية بنسلفانيا كان يتجه إلى موقف للسيارات في مدرسة ابتدائية عندما تسارعت السيارة من تلقاء نفسها.

وقالت شكوى أخرى إن سائق تيسلا في أندوفر بولاية ماساتشوستس كان يقترب من باب الجراج الخاص بها عندما تحركت السيارة فجأة إلى الأمام وذهبت لتدمير بابين للجراج.