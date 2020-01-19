شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: نمو سوق الهواتف الذكية المستعملة بنسبة 17.6٪ سنويا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من المنتظر أن تصل الشحنات العالمية للهواتف الذكية المستعملة، سواء التي تم تجديدها أو استخدامها رسميًا، إلى حوالى206.7 مليون وحدة في عام 2019، بزيادة قدرها 17.6٪ عن 175.8 مليون وحدة تم شحنها في عام 2018، وفقًا لتقرير جديد صادر عن مؤسسة البيانات الدولية (IDC)، فيما ستصل شحنات الهواتف الذكية المستعملة إلى 332.9 مليون وحدة في عام 2023 مع معدل نمو سنوي مركب (CAGR) بنسبة 13.6٪ من 2018 إلى 2023.

وبحسب موقع TOI الهندى فقال أنتوني سكارسيلا، مدير الأبحاث فى AWorldwide Quarterly Mobile Phone Tracker في شركة IDC:"على عكس الانخفاضات الأخيرة في سوق الهواتف الذكية الجديدة، فضلاً عن التوقعات بحد أدنى من النمو في الشحنات الجديدة على مدار السنوات القليلة المقبلة، فإن السوق المستعملة للهواتف الذكية لا تظهر أي علامات على التباطؤ في جميع أنحاء العالم.

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ويمكن أن يعزى هذا النمو إلى زيادة الطلب على الهواتف الذكية المستخدمة التي توفر مدخرات كبيرة مقارنة بالموديلات الجديدة، وعلاوة على ذلك، ناضلت الشركات المصنعة للمعدات الأصلية (OEMs) لإنتاج نماذج جديدة تحقق توازناً بين الميزات الجديدة المرغوبة والسعر الذي يعتبر معقولاً، وفي المستقبل، تتوقع IDC أن يؤثر نشر شبكات 5G والهواتف الذكية على السوق المستخدمة حيث يبدأ أصحاب الهواتف الذكية فى التداول فى هواتفهم الذكية 4G للحصول على وعد من أجهزة 5G عالية الأداء.

وعلى الرغم من أن برامج التشغيل مثل الامتثال التنظيمي والمبادرات البيئية لا تزال تؤثر بشكل إيجابي على النمو في السوق المستخدمة، فإن أهمية توفير التكاليف للأجهزة الجديدة ستستمر في دفع النمو، على حد قول IDC، "بشكل عام، نشعر أن القدرة على استخدام جهاز مملوك مسبقًا لتمويل شراء أي جهاز جديد أو مستعمل سيلعب الدور الأكثر أهمية في نمو سوق الهواتف المجددة." وقال ويل ستوفيغا، مدير برنامج الهواتف المحمولة: "ستكون خطط (EIP) في نهاية المطاف المحركين الرئيسيين لسوق الهواتف المجددة والمضي قدمًا".