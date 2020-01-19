صفقة اليوم.. احترف ريادة الأعمال الرقمية مع خصم 94%

حزمة ريادة الأعمال الرقمية Digital Entrepreneur Bundle.

عدد الدورات: 7.

عدد الدروس: 283.

المدة: 18 ساعة.

ستساعدك هذه الحزمة في تعلم كيف تبدأ وكالة التسويق الرقمي الخاصة بك، وكيفية الحصول على عملاء جدد، وبناء متجر إلكتروني على موقع أمازون لبدء البيع عبر الإنترنت، واحتراف مجال (تحسين الظهور في محركات البحث) SEO للتجارة الإلكترونية للحصول على المزيد من العملاء، بالإضافة إلى جلب زوار للموقع من خلال الإعلانات المجانية والمدفوعة. واكتشاف أدوات إنتاجية جديدة وتعلم كيفية استخدامها.

تتضمن هذه الحزمة دورة تدريبية كاملة حول كيفية الحصول على عملاء SEO لوكالة التسويق الرقمي من خلال التعرف على العديد من أدوات توليد العملاء المحتملين، وكيفية استخدم لينكدإن وفيسبوك للوصول إلى العملاء، والتعرف على مواقع العمل الحر freelancing sites، وكذلك تعلم التسويق عبر البريد الإلكتروني.

كما تتضمن هذه الحزمة دورة تدريبية كاملة حول كيفية استخدام موقع Pinterest للترويج لمتجرك الإلكتروني، ودورة أخرى حول كيفية تحسين ظهور موقعك في محرك البحث جوجل، والحفاظ على مكانة جيدة من خلال تدقيق SEO لموقعك.

وقت الوصول للمحتوى: مدى الحياة.

مستوى الخبرة المطلوبة: جميع المستويات.

السعر الأصلي قبل الخصم: 74 5 دولارًا

السعر الحالي بعد الخصم: 39 دولارًا.

نسبة الخصم: 94%.

الحصول على الصفقة: من هنا.

انتشر في الفترة الأخيرة مصطلح (ريادة الأعمال الرقمية) Digital entrepreneurship؛ وهو مصطلح يصف كيف سيتغير مجال ريادة الأعمريادة ال مثلما تغيرت الكثير من المجالات بفضل التطور التكنولوجي الهائل الذي نشهده.

تشمل ريادة الأعمال الرقمية كل ما هو جديد ومرتبط بالعالم الرقمي، بما في ذلك: طرق جديدة للعثور على عملاء للمشاريع الجديدة، وطرق جديدة لتصميم وتقديم المنتجات والخدمات، وطرق جديدة لزيادة الإيرادات وخفض التكلفة، ومصادر جديدة للفرص والميزات التنافسية.

على المستوى العملي؛ تفتح ريادة الأعمال الرقمية إمكانات جديدة لأي شخص يفكر في أن يصبح رائد أعمال، بفضل المهارات العملية جديدة التي يكتسبها، حيث إن ريادة الأعمال الرقمية تدور حول طرق جديدة للتفكير في الإستراتيجيات والفرص والمخاطر.

إذا كنت تفكر في احتراف مجال ريادة الأعمال الرقمية يمكنك الاستفادة من الحزمة التدريبية ( Digital Entrepreneur Bundle) والتي تتيح لك تطوير مهارات في المجال ابتداءً من البحث عن عملاء جدد عبر الإنترنت، وتحسين أفكار العمل استنادًا إلى البيانات، وكيفية التبديل بسهولة بين الأفكار التجارية المختلفة، ومصادر الإيرادات مع خصم يصل إلى 94%.

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تتيح لك هذه الحزمة الوصول مدى الحياة إلى 7 دورات تدريبية، مقسمة على 283 درسًا، وأكثر من 18 ساعة من المحتوى لمساعدتك في إطلاق وكالة التسويق الرقمي الخاصة بك، وتوليد العملاء المحتملين، وغير ذلك الكثير.

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عادة ما يصل سعر هذه الحزمة إلى 745 دولارًا، ولكن اليوم نقدم لك فرصة الحصول عليها مقابل 39 دولارًا فقط، أي بخصم يصل إلى 94 في المئة من سعرها المعتاد، وذلك لفترة محدودة لزوار البوابة العربية للأخبار التقنية.

ستساعدك هذه الحزمة في تعلم كيف تبدأ وكالة التسويق الرقمي الخاصة بك، والحصول على عملاء جدد، وبناء متجر إلكتروني على موقع أمازون لبدء البيع عبر الإنترنت، واحتراف مجال (تحسين الظهور في محركات البحث) SEO للتجارة الإلكترونية للحصول على المزيد من العملاء، بالإضافة إلى تعزيز الموقع من خلال الإعلانات المجانية والمدفوعة. واكتشاف أدوات إنتاجية جديدة وتعلم كيفية استخدامها.

تتضمن هذه الحزمة دورة تدريبية كاملة حول كيفية الحصول على عملاء SEO لوكالة التسويق الرقمي من خلال التعرف على العديد من أدوات توليد العملاء المحتملين، وكيفية استخدام لينكدإن وفيسبوك للوصول إلى العملاء، والتعرف على مواقع العمل الحر freelancing sites، وكذلك تعلم التسويق عبر البريد الإلكتروني.

كما تتضمن هذه الحزمة دورة تدريبية كاملة حول كيفية استخدام موقع Pinterest للترويج لمتجرك الإلكتروني، ودورة أخرى حول كيفية تحسين ظهور موقعك في محرك البحث جوجل، والحفاظ على مكانة جيدة من خلال تدقيق SEO لموقعك.

فيما يلي أسماء الدورات التدريبية التي تتضمنها هذه الحزمة:

How to Start Your Own Digital Marketing Agency

How to Make a Passive Income Amazon Affiliate Store

How to Get SEO Clients for Your Digital Marketing Agency

DIY Local SEO for the Small Business Owner

How to Use Pinterest to Promote Your E-Commerce Store

Abandon the 9-5 Mindset: Become an Entrepreneur

SEO Audits: Create an SEO Audit for Your Website

الحصول على الصفقة: من هنا.