كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن هاتف “P40” من هواوي مصنوع من السيراميك والزجاج وسيحتوي على 7 كاميرات وفقا لآخر التسريبات

متابعة-سنيار: قد يأتي هاتف P40 الجديد من هواوي مزودا بسبع كاميرات ضخمة وفقا للتسريبات الجديدة.

ووفقا لما ذكره إيفان بلاس، الشهير بتسريباته التقنية عبر موقع “تويتر”، فإن الرائد التالي لشركة Huawei سيأتي مع مجموعة من الكاميرات الخلفية التي تواجه خمسة أجهزة استشعار بصرية، بما في ذلك العدسة المقربة وعدسة فائقة السرعة.

وفقا لـ The Verge، يجب أن تتساوى مواصفات صفائف الكاميرا مع تقريب بصري 13x، مدعوما جزئيا بواسطة البرنامج.

سيتم وضع آخر كاميرتين للهاتف في الجزء الأمامي من الجهاز، وستكون الشاشة في الأساس شاشة واحدة خالية من الحواف.

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هناك أزرار لضبط مستوى الصوت على الجانب وتشغيل الجهاز وإيقاف تشغيله ولا يوجد منفذ لسماعات الرأس الفعلية، ويبدو أيضا أن الهاتف سيستخدم USB-C للشحن.

يقول Blass أيضا أن الشركة سوف يستخدم السيراميك في P40 رغم أنه ليس من الواضح على الفور ما هي نسب الزجاج و السيراميك.

ولم تكشف التسريبات عن تاريخ الإصدار الرسمي للهاتف.