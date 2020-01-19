كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو-صور| القفازات الآلية “نيومانو” تمنح القوة للمصابين بالشلل اليدوي

متابعة-سنيار: طورت الشركة الكورية الناشئة “neofect” “قفازا آليا” يمكنه مساعدة المرضى الذين يعانون من الشلل.

النموذج الأولي للمنتج، المسمى neomano، هو “قفاز ذكي” مصمم لمساعدة المرضى على إعادة تأهيل اليد بعد السكتة الدماغية.

neomano هو روبوت يد يمكن ارتداؤه يساعد مرضى إصابات النخاع الشوكي (SCI) على القيام بأنشطة يومية مثل التقاط الأشياء.

يمكن أن تسبب الإصابة بالتهاب النخاع الشوكي ضعفا أو فقدانا تاما لوظيفة العضلات وفقدان الإحساس في الجسم، من بين أشياء أخرى.

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ويعطي neomano للأشخاص الذين يعانون من الشلل أو وظيفة اليد المحدودة القدرة على السيطرة على الأشياء بضغطة زر، ويستخدم محركا لاسلكيا يتم التحكم فيه عن بعد تسمح للأصابع بالانقباض، حتى يتمكن مرتديها من أداء وظائف مثل التقاط كوب من الماء أو تدوير مقبض الباب أو استخدام فرشاة الأسنان.

تصبح القبضة أكثر إحكاما كلما طال أمد الضغط على الزر، وعندما تحتاج القفازات إلى التنظيف، يمكن بسهولة إزالتها من وحدة المحرك المرفقة مغناطيسياً.

وفقا لأطلس جديد، نجح neofect في تمويل مجموعة واحدة من neomanos بنجاح، والتي تم شحنها إلى الداعمين بالفعل. الدفعة الثانية هي الآن موضوع حملة indiegogo، حيث يلزم الحصول على تعهد بقيمة 599 دولار لإعداد واحد.

إذا وصل القفاز إلى الإنتاج، فسوف يتم شحنه في يونيو، ويبلغ سعر التجزئة المخطط له 1.999 دولار.