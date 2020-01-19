شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك يخطط لإرسال 100 مليون شخص إلى المريخ 2050.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف إيلون ماسك، الرئيس التنتفيذى لشركة SpaceX، أن شركته بصدد بناء 100 مركبة Starship كل عام، لوضع مليون شخص على المريخ بحلول عام 2050، حيث يهدف إلى جعل البشر "نوعًا متعدد الكواكب"، فقد أصدر مؤسس SpaceX إعلانًا غريبًا مع جدول زمني غير واقعي فيما يتعلق باستعماره للمريخ، بعد أن كان قد أعلن من قبل فكرة أغرب تشتمل على تفجيره الكوكب الأحمر بالنووى.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية فتعتمد حسابات إيلون ماسك فى خطته الجديدة ثلاث رحلات يومياً وبالتالي حوالي 1000 رحلة سنويًا إلى المريخ، ومع ذلك فإن العقبة الرئيسية التي تواجه هذا الهدف هي حقيقة أن شركته لم تنته من بناء أول مركبة فضائية ستتمكن من نقلنا إلى هناك، وكان إيلون ماسك قد كشف عن القبة العملاقة الجديدة لصاروخ المريخ المستقبلي مؤخرا والذى مازال تحت الإنشاء.

لكن ماسك يعتزم الحصول على أسطول مكون من 100 مركبة تنقل الناس لمسافة 180 مليون ميل إلى المريخ، مما يسفر عن وصول 1000 شخص بشري بحلول عام 2030، وربما حوالي مليون بحلول عام 2050، مما ينتج مستعمرة بحجم سان خوسيه تقريبًا على الكوكب الأحمر.

وكتب ماسك فى تغريدة قال فيها: "الهدف من تصميم المركبة الفضائية هو 3 رحلات في اليوم بمعدل متوسط ، حتى 1000 رحلة سنويًا"، مضيفا: "أنه يهدف إلى بناء 100 مركبة كل عام، أي ما يعادل 1000 فى الخدمة خلال العقد المقبل.

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كما أنه نظرًا لاختلاف المسافة بين الأرض والمريخ اعتمادًا على مداراتهم يخطط SpaceX لإرسال مركبة فضائية مملوءة بالناس إلى المريخ عندما يكون الكواكب في أقرب نقطة لهم، وخلال نافذة الإطلاق هذه يهدف ماسك إلى إرسال حوالي 100000 شخص إلى الكوكب الأحمر.

وأضاف أن: "بناء 100 مركبة فى سنة يصل إلى 1000 فى 10 سنوات، وبالتالى نقل 100 ألف شخص لكل تزامن مداري بين الأرض والمريخ".

وعلق أحد متابعيه على تويتر "حتى مليون شخص بحلول عام 2050؟"، فاستجاب: "نعم"، فيما تدخل مستخدم آخر، "هذا على افتراض أن إنتاج الوقود على سطح المريخ يمكن أن يدعم رحلات العودة". أجاب ماسك "نعم، هناك حاجة إلى الكثير من العمل لإنتاج الوقود على سطح المريخ".